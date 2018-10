Lebegő élménymedencével nyílt meg Budapest legújabb fürdőparadicsoma

Ma adták át Budapest legújabb fürdőjét, a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőt. A bővítési munkálatok során több mint 7 800 négyzetméteres alapterületű fedett fürdőépület jött létre, melyben 12 új medence kapott helyet – olvasható a szerkesztőségünkbe érkezett közleményben.

A beruházás alapkövét még tavaly januárban tették le. Ezt követően, ahogyan korábban megírtuk, a fürdő területén egy római kori kelta kocsisírra bukkantak a Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum régészei. A helyi kelta származású elit temetkezési szokásaihoz köthető sírba egy teljes utazó kocsit és két fogatos lovat helyeztek el. Az utazó kocsi díszítése, a díszítőelemek minősége és száma alapján a csillaghegyi kocsisírt a római Aquincum területéről az utóbbi időben előkerült legkülönlegesebb leletek egyikének tartják.

A közlemény szerint a mai napon átadott fürdőben minden korosztály megtalálja majd a kedvére való elfoglaltságot. A sportolni vágyókat és úszásoktatásra jelentkezőket egy 25x33 méteres, két irányban kötelezhető versenymedence és egy 10x12 méteres tanmedence várja. Ezen a szinten egy finn és egy infraszauna is helyet kapott, a wellness részlegben pedig három, különböző hőfokú, élményelemekkel ellátott medence épült. A gyerekparadicsomban különleges sodrófolyosóval ellátott vizes játszótér és egy foglalkoztató kuckó található.

A szaunavilág területe két oldalról is megközelíthető, egyrészt az épület felől, ami a téli használat miatt fontos, másrészt a parkolók felől. A szaunavilágban helyet kapott egy aroma szauna, ördög szauna, gőzkamra, nagyméretű panorámás finn szauna, dézsás só fürdő, bioszauna, hideg- és meleg vizes merülő medence, valamint egy 36 Celsius fokos ülőmedence.

A panorámás külső teraszon egy ún. lebegő, 36 Celsius fokos, inox élménymedencéből lehet mostantól csodálni a környezetet. Az épület mellett egy kétpályás, egész évben használható csúszdapark is létesült. A fürdőbe átkerült az a Barcsay Jenő által készített mozaik is, amelyet a lebontott újpesti fürdőből mentettek meg. A fürdővendégek részére egy 120 férőhelyes parkolót is kialakítottak.