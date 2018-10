Mutatunk egy helyet ahol nemsokára hatalmas hópelyhek között csobbanhat

Ausztria Tirol tartományában már megérkezett a hótakaró és hamarosan a többi hegy is fehérbe borul. Aki járt már az osztrák hegyekben télen az jól tudja, milyen mesés látvány az ottani hóhullás. Ezt a csodát fokozzuk most tovább: képzelje csak el, hogy a tél beköszöntét egy forró jakuzziban nézi végig. Mutatjuk hol van erre lehetősége.

Stájerország Liezeni járásában létezik egy kis Schladming nevezetű város, amelyet gyönyörű hegyek ölelnek át. Az egyik csúcson egy valóságos sí paradicsom rejtőzik, hangulatos fa házikókkal és egy luxus szállodával. Tapasztalatból tudom, hogy a vendégek itt nem csak a síelés kalandjait élvezhetik, hanem a wellness téli jóleső érzését is.

Almdorfban mintegy ötven luxus fa ház várja a vendégeket, amelyekben nem csak a kandalló melege és a ropogó tűz varázsolja el az ott megszállókat, hanem a házak teraszán kialakított jakuzzik is, amelyekben bármikor vehet egy forró pezsgőfürdőt, és akár a szakadó hóban is megmártózhat.

A szállodában egy kényeztetésekkel teli wellnessoázist is találnak a vendégek, ahol a panorámás relaxációs szobában, a hegyek látványa varázsolja el őket, valamint a fa elemekkel teli berendezés is tovább fokozza a hangulatos kikapcsolódást. A kényeztetés itt nem ér véget: finn szauna és aromaterépiás gőzfürdő is kipróbálható, amely után akár egy élményzuhanyt is bárki vehet. A wellness birodalom szinte labirintusként kanyarog előttünk, ahol minden ajtó mögött valamilyen kényeztetés lapul. Ilyen például a kneipp létesítmény és a szolárium is, de az egyik helyiségben egy isteni masszázs is várja a betérőket.

Igaz Schladmingban még csak az eső esik, de már nem kell sokat várni a hópaplanra sem. A síszezon novemberben kezdetét veszi és ettől kezdve már a havas, jakuzzis élményeknek sem kell ellenállnia. Az ide vágyó turisták ide kattintva olvashatnak a síparadicsom árairól és további szolgáltatásairól.