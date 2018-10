A három legjobb fürdős program az őszi szünetre

Végre itt az őszi szünet, amikor a gyerekek megpihenhetnek az iskola fáradalmaitól, és a könyvek helyett a fürdőruhát és a törölközőt pakolhatják táskájukba. Ez azért is remek ötlet, mert a hazai fürdők rengeteg mókás programmal készültek az őszi szünidőre. Szerintünk, ezek a hét legjobb vizes kalandjai.

Csúszdaverseny a Bükkfürdőben

Csúszdaverseny, tökfaragás, Halloween-maszk készítés és mókás Bingó várja a gyerkőcöket a Bükfürdő Thermal&Spa-ban, az őszi szünetben. A gyerekprogramok már 26-án, pénteken megkezdődtek, de még a hétre is kijut bőven az izgalmakból: ma délután maszkot készíthetnek a kicsik, holnap csillámtetoválás várja őket, szombaton és vasárnap pedig kiderül, hogy ki a legjobb csúszdázásban, ugyanis egy fergeteges csúszdaversenyt szerveznek. A további részleteket idekattintva találják meg.

Crazy time a tiszakécskei fürdőben

Számos animációs programmal, kézműves foglalkozásokkal, játékokkal és mozgással készült az őszi szünetre a Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő. A lurkókat minden délután crazy time, azaz őrületes, játékos program várja. Ma például labdajátékban és ejtőernyős játékban vehetnek részt, sőt találkozhatnak Csöpivel is a komplexum területén. Holnap egyebek mellett vízi aerobik, és vízi olimpia is várja a gyerekeket. Akik pénteken, szombaton vagy vasárnap csobbannak ebben a fürdőben, azok készüljenek fel a hátborzongatónak és egyben mulatságosnak beígért halloween-hangulatra. Ezeken a napokon lehet majd pókokat enni, tészta csontvázakat látni és rémisztő maszkokkal is szembetalálhatják magukat. A bővebb részleteket itt nézhetik meg.

Kölyök diszkó Zalakaroson

Minden nap medencés kölyökbulin vehetnek részt a gyerekek a Zalakarosi Fürdőben, ahol lesz alkalom a lubickolásra, táncolásra, barátkozásra és játszásra is. A diszkó mellett lesznek kézműves foglalkozások, ma pl. az otthon ajtódíszét készíthetik el, holnap egy varázskönyvet csinálhatnak, a hétvégén pedig jelmezeket alkothatnak. A komplexumban minden nap más-más témában zajlanak majd a foglalkozások, szerdán például a boszorkányságok kapnak szerepet, szombaton pedig kis kalózok lepik el a fürdőt. A részletekért ide kattintson.

A múlt héten néhány családbarát fürdőre is felhívtuk a figyelmüket. Akár ezek közül is válogathatnak, ha az őszi szünetre terveznek egy kellemes családi kikapcsolódást.