Ilyen lesz a Halason épülő gyógy- és élményfürdő

Úgy fest, hamarosan egy korszerű fürdőben lehet majd csobbanni Halason, ugyanis a tervek szerint impozáns fürdőépületre cserélik a kissé elavult Halasthermált. Új medencéket, óriáscsúszdát, csónakázótavat és parkolókat is építenek, és a fürdő neve is megváltozik - írja a Baon Bács-Kiskun megyei hírportál.

Akik rendszeresen járnak a halasi fürdőbe, biztosan érzik már a komplexum felújításának szükségét, ugyanis az épületben már húsz éve nem történt komolyabb korszerűsítés. A város vezetősége most egy pályázat megnyerésével komoly tervekbe kezdett: az új medencék és élményelemek mellett a kempinget is felújítják, és a szomszédos város kórházával karöltve az ország kiemelt gyógyközpontjává terveznek válni. Már a látványterveket is megmutatták, ha kíváncsi rá, milyen modern külsőt kap a fürdő, most megnézheti:

A következő egy évben komoly előkészítő munka veszi kezdetét, a konkrét kivitelezési tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyeztetési eljárások mellett a meglévő két gyógyvizes kút felújítására, valamint egy harmadik tartalék kút fúrására is szüksége lesz. A város vezetője szerint hamarosan sikerül rendezni a strand területének tulajdonviszonyait is, amely ugyancsak alapja a várható beruházások megkezdésének. Egy másik hírportál, a Halasinfo szerint az új fürdőben csak 3-4 év múlva csobbanhatunk. A halasi komplexum új nevet is kap: Csipke Gyógy- és Élményfürdőre keresztelik.