Vannak napok, amikor szívesen elutaznánk egy kicsit távolabbra, hogy a határon túli kikapcsolódási lehetőségeket is feltérképezzük. Az ilyen alkalmakra gyűjtöttünk most össze néhány szomszédos fürdőhelyet, amelyek még elérhető távolságra vannak, mégis valami újat nyújtanak. Horvátország, Szlovákia és Szlovénia fürdői közül szemezgettünk. Ön melyikben mártózna meg legszívesebben?

Thermalpark, Dunaszerdahely, Szlovákia

A Thermalpark nevű dunaszerdahelyi fürdő nagyon felkapott a helyiek körében, évente mintegy 400 ezer vendég keresi itt a kikapcsolódást, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Dél-Szlovákia legkedveltebb fürdőjéről beszélünk. A komplexumban összesen tíz medencét találunk, a téli időszakban ezek közül csak nyolc üzemel, de ez is pont elég egy változatos lubickoláshoz. A fürdő területén egy kis tavacskát is meglehet nézni, amely egyelőre csak a szemet gyönyörködteti, de a tervek szerint hamarosan strandolásra is alkalmassá teszik - írja a Termál Online. Mivel a fürdő Győrtől mindössze 40 kilométerre fekszik, a határtól pedig csak 25 kilométerre található, akár egynapos kirándulásra is betervezhetjük.

Vadas Thermal Resort, Párkány, Szlovákia

Esztergom szomszédságában találja a szinte vadonatúj fedett fürdőt, a Vadas Thermal Resort-ot, amely egyben szálloda is, ezért adott a lehetőség egy több napos kirándulásra is. A beltéri fürdőrészleget idén adták át, tehát szinte vadonatúj medencék várják itt a fürdőzőket: a 900 négyzetméteres területen három termálmedence, jakuzzi, szaunavilág és sószoba is található. Amennyiben ebbe a szomszédos fürdőbe szeretne megmártózni, elég, ha délután érkezik, ugyanis a fürdő csak 12 órakor nyit, viszont egészen 21 óráig nyitva tart.

Terme Čatež, Szlovénia

A catezi Termal Riviéra (Terme Čatež) már kicsit távolabb esik a magyar határhoz, mégis fontosnak tartottuk megemlíteni, hiszen Szlovénia egyik legszebb fürdőhelyéről van szó, ahol egy többnapos kirándulást is érdemes eltölteni a családdal. A fürdőkomplexum fedett része, azaz a „Winter Riviera", egész évben kalandos élményekkel várja a vendégeket. Itt a gyerekek sem fognak unatkozni, hiszen több, a fiatal korosztály számára is szórakoztató játékos díszlet és állandó vízi-, hang- és fény show fogadja a fürdőzőket - tudtuk meg a termalfurdo.hu egy régebbi cikkéből. Mivel a medencék hőfoka 26 és 36 Celsius-fok között van, akár még a téli hónapokban is kellemes vizes élményt biztosítanak.

Daruvarske toplice, Horvátország

A Daruvári fürdő Horvátországban, Pozsega megyében található, a Drávától és a Szávától pár órai távolságra. Ha Barcs felé indulunk, mintegy 60 km-t kell autóznunk a határtól. A fürdő gyógyhatású vize és nagyszerű földrajzi adottságai miatt nagy népszerűségnek örvend idősek és fiatalok körében egyaránt. Mi mégis elsősorban a szerelmes pároknak ajánljuk ezt a helyet, hiszen itt akár gyertyafényben, romantikus medencékben is fürdőzhetnek. Az 1800 négyzetméteres területén egy fedett és két szabadtéri medence várja a látogatókat. A spa zónában jacuzzi, finn és török szauna, relaxáló szoba és fitnesz központ biztosítja a garantált kikapcsolódást.