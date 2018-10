Ezekbe a fürdőkbe vigye el gyermekeit az őszi szünetben

Már csak egyet kell aludni, hogy megkezdődjön a másfél hetes őszi szünet, ezért itt az ideje kitalálni néhány izgalmas programot ezekre a napokra. A gyerekbarát fürdők remek helyek a felesleges energia levezetéséhez, és még mi, felnőttek is kikapcsolódhatunk miközben a gyerekek szórakoznak. Mutatjuk melyik fürdőket érdemes felkeresni a szünidőben.

Korábban már írtunk róla, hogy hova vigyük a gyerekeket az őszi szünetben, vagy merre induljon a család, ahelyett, hogy otthunk ülne. A lehetőségek között volt gesztenyeszedéssel egybekötött erdőjáró túra, kisvasutazás, piacozás és közös főzés is. Most pedig a gyerekbarát és gyerekváró fürdőket mutatjuk be, mert ezek is rendkívül jó alternatívák lehetnek, ha éppen nincs kirándulóidő.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Az Év fürdőjének választott mórahalmi Gyógyfürdő még a tanév elején tette közzé, hogy ingyenes belépő jár minden elsős diáknak, és tudomásunk szerint ez az akció még most is tart. A további jó hír, hogy 28-án, vasárnap izgalmas gyerekprogramokkal várják a kicsiket és nagyokat, ráadásul aki saját készítésű töklámpást visz a fürdőbe, az ingyen csobbanhat. Más napokon is érdemes ezt a fürdőt választani a gyerekekkel, hiszen közel egy évtizede várja őket a kalandos, sodrófolyammal, titokzatos barlangrendszerrel, vizes játékokkal, kis csúszdákkal és pezsgő kényeztetéssel felszerelt sekély vizű medence. A nagyobbak emellett két beltéri óriás csúszdát is kipróbálhatnak.

Makói Hagymatikum

Az angol LuxuryTravel Guide magazin idén az Év családbarát fürdőjének választotta a makói Hagymatikumot, és ez az elismerés már önmagában arra utal, hogy jó döntés gyerekekkel ezt a fürdőt választani. A kicsiket Kaland, Barlang, Sakk medence névre keresztelt különleges élménymedencék, sodrófolyosó, tocsogók várják. Amíg a gyerekek az élménymedencében játszanak, addig a felnőttek különböző szaunák közül válogathatnak, vagy a híres makói gyógyvízben mártózhatnak, mely leginkább mozgásszervi és idegrendszeri betegségek esetén bír jótékony hatással. Családi belépővel ráadásul több, mint 1000 forintot is megspórolhatunk - írja a termalfurdo.hu

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, Kehidakustány

A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdőben az egész család élményekkel teli kikapcsolódásra talál. A beltéri fürdőből ki lehet úszni a szabad levegőre, ahol nyakzuhanyok, pezsgő élményelemek várják a fürdőzőket. Kisgyermekes családokat pedig bébi pancsoló, bébi csúszda, pelenkázóval felszerelt baba-mama pihenőszoba várja. A fedett élményfürdőben súlyfürdős-, nyakzuhanyos, kénes vizű gyógymedence és 36-38 fokos ülőmedence biztosítja a kikapcsolódást. A szauna oázisban pedig mindenki megtalálja a számára tetsző hőfokú és stílusú szaunát. Ha családi jegyet vásárolunk, több mint 1500 forintot is spórolhatunk.