A novemberi hosszú hétvégére megnyitják a nyíregyházi Júlia Fürdőt

Egész nyáron nem lehetett élvezni a hűsítő csobbanást a nyíregyházi Júlia Fürdőben, ugyanis a komplexum korszerűsítésén dolgoztak a szakemberek, ezért június 11-én bezárták a fürdőt. A munkálatok befejezését első körben szeptember elejére ígérték, majd a nyitást november elejére csúsztatták. A jó hír most az, hogy a fürdő kapuit már október végén megnyitják.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor a soron következő hosszú hétvégét akár a felújított Júlia Fürdőben is eltöltheti. A vendégeket korszerűsített szabadtéri medence és új csempével felszerelt fedett úszómedence várja. Az eddig csúszós csempéket kicserélték, így ezentúl sokkal biztonságosabban közlekedhet a medencék körül, továbbá a lábmosókat is lesüllyesztették az egyszerűbb használat érdekében. A komplexum tetőszekezete és homlokzata új hőszigetelést kapott, valamint kialakítottak egy napelemrendszert, és a nyílászárókat is kicserélték.

Akik kerékpárral érkeznek a fürdőbe, azok ezentúl egy új biciklitárolóban hagyhatják a kétkerekűjüket, amelyet a bejáratnál alakítottak ki. A felújítás tehát a Termal Online hírei szerint hamarosan befejeződik, így a fürdőt már október 31-étől birtokba vehetik a vendégek.