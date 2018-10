Éjszakai fürdőzést tartanak a sárvári fürdőben

Gyerekprogramokkal és szaunaszeánsszal készül a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő a hétvégére. Mindemellett már a jövő hétre is beharangoztak egy zenés éjszakai fürdőzést.

Szombaton és vasárnap is a barkácsolni szerető gyerkőcöknek készülnek kézműves foglalkozásokkal a sárvári fürdőben délután 3 és 5 óra között. Hétfőn és kedden az alkotó tevékenységek mellett lesz bábszínház és játszóház is - írják a fürdő közösségi oldalán. Az őszi szaunaszezon is megkezdődött, így szombaton több mint tíz szeánsz közül válogathatnak az oda érkező vendégek. Egyebek mellett lesz tejszínes-csokis bőrápolás, és nyárt idéző szaunaprogram is.

Amennyiben a hosszú hétvégére már más terve van, akkor jövő pénteken, azaz október 26-án is lesz alkalma egy jót szórakozni Sárváron. Ezen a napon éjszakai fürdőzéssel és Zoltán Erika koncerttel várják a vendégeket, akik éjjel 2 óráig áztathatják magát a medencékben.