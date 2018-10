Ezeken a helyeken csobbanhat féláron a hétvégén

Amennyiben még nem sikerült eldöntenie, hogy hol kapcsolódjon ki a hosszú hétvégén, akkor érdemes elolvasnia a hazai fürdők ezekre a napokra szánt akcióit.

A Gyulai Várfürdőben már a belépő kiváltásakor kellemes meglepetésben lesz része, ugyanis egy ajándékkal kedveskednek a vendégeknek. A fürdőbelépő mellé egy másik belépőjegyet is kapnak, amellyel az Almásy-kastély Látogatóközpont "Kincsek őrzője - 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum" című időszakos kiállítását nézhetik meg. Ez azt jelenti, hogy a fürdőzés után még egy kulturális, történelmi sétát is tehetnek a helyi kastélyban.

Hajdúszoboszlón Szaunázók Éjszakájával várják az Aqua-Palace Élményfürdő vendégeit, ahol vasárnap és hétfőn is ingyenes szaunaszeánszokban vehetnek részt. Ha erre a programra voksolnak, ingyen ülhetnek be például az őszi felfrissülés elnevezésű szeánszra, de benevezhetnek egy mentás stresszoldós verzióra is, vagy részesei lehetnek az úgynevezett naplemente relaxációnak. A szeánszok további részleteiről a fürdő honlapján olvashatnak.

A Lenti Termálfürdő bejáratánál is jegyakciókkal találkozhatnak a hosszú hétvégén, ami azt jelenti, hogy mind a négy napon 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak egész napra szóló belépőjegyet - írja a Termal Online.

A hétvégén egyébként nemcsak akciókkal készülnek a fürdők, hanem változatos, szórakoztató programokkal is. Az Év fürdőjében, azaz a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben mintegy 30 különböző szaunaszeánsszal várják a vendégeket, míg a makói Hagymatikumban bajor Oktoberfest hangulatban csobbanhatnak.