Az őszi hosszú hétvégék remek alkalmat kínálnak arra, hogy kipihenjük testi-lelki fáradalmainkat. Ha nem is utazunk el egy komplett wellness hétvégére, akár otthon is kényeztethetjük magunkat tetőtől talpig. Nem kellenek hozzá drága krémek, elég, ha belesünk a kamrába vagy a hűtőbe.

A mostanában népszerű „vissza a természetbe" mozgalmak mellett az a mondás is egyre elterjedtebb, mely szerint azt kend a bőrödre, amit meg is ennél. Ebben lehet valami, és érdemes is megfogadni. Ugyanakkor, ha magunkba nézünk, tudjuk, hogy az állandóan rohanó világunkban gyakran többnyire olyan kozmetikumok után nyúlunk, amelyekből talán mégsem falatoznánk. És bár jó pár kozmetikai alapanyagot és hatóanyagot hiába keresnénk a konyhakertünkben vagy a piacon, nem kell nagyon megijedni és örökre lemondani a használatukról.

Ráadásul a boltban vásárolt kometikum esetében a természetes eredetű hatóanyagok olyan formában találhatók meg, amely révén a gyártók garantálják a termék tartós állagát, illatát. Így a kész kozmetikumok nem is romlanak meg olyan hamar, mint esetleg néhány, az alábbiakban felsorolt konyhai kencefice. Vagyis mind a két oldalnak megvannak a maga előnyei. Ha pedig van elég időnk, kedvünk, és kellően nyitottak vagyunk, akkor otthon is szépülhetünk akár ehető dolgok segítségével.

Felejtsük el a bőrradírt!

A megfelelő bőrápolás a megfelelő előkészítést követően kezdhető el. Az elhalt hámsejteket pl. otthon készített bőrradírral is ledörzsölhetjük. Az olcsó, de hatásos kezeléshez nem szükséges más, mint durvább szemű só vagy kristálycukor, valamilyen olaj (például hidegen sajtolt olívaolaj), de a lefőtt kávénk után a kávézacc is hozzákeverhető a frissítőbb hatás kedvéért (és ekkor még a zerowaste hashtaget is felvehetjük az instánkra).

Miután a hozzávalókat összekevertük, a kádban vagy a zuhanykabinban radírozzuk le a bőrünket, így legalább könnyebb lesz összetakarítani a lehulló morzsákat. A radírozást ne vigyük túlzásba, elég hetente egy alkalommal elvégezni. Akár előre is elkészíthetünk egy lezárható dobozban valamennyi házi bőrradírt, bár mivel ezek az alapanyagok szinte mindig kéznél vannak, elég lehet mindig csak annyit elkészíteni, amennyit fel is használunk.

Kényeztető olajok, zsírok

A legegyszerűbb otthoni kozmetikum a drágább kencék alapanyaga is. Ez pedig nem más, mint az olaj. Fürdőolajként, testápolóként vagy masszázsolajként, de akár a smink eltávolítására is alkalmas. Érdemes minél kevésbé feldolgozott, csak hidegen préselt, extra szűz olajat használni. Az olíva-, mandula-, szőlőmagolaj, vagy a kókuszolaj/kókuszzsír, kakaóvaj a gasztronómiai örömök mellett a bőrünknek is igazi wellness érzetet nyújtanak. Mivel a megszokott testápoló krémünkhöz képest a bőrben felszívódásuk lassabb lehet, ezért használatukat követően várjunk az öltözködéssel, nehogy nyomot hagyjanak a ruháinkon.

Pakoljunk!

De ne csak a bőröndbe! Az utazások előtti gyors bőrregeneráció része lehet egy házilag kikevert pakolás is. Az arcunkra szánt pakolásba keverhetünk túrót, mézet, zabpelyhet, frissen préselt, vagy pépesített gyümölcsöket, avokádót, olajat... Szinte már egy ízletes müzli is kijönne ezekből, nem igaz?

A hajpakolásban a nyers tojás, sör, citromlé is helyet kaphat, bár a nyers tojás miatt ennek a mixnek az elfogyasztása már nem annyira javasolt. Szőkítésre és tartós hajfesték gyanánt a házi pakolások esetében ne várjunk csodákat, sokkal inkább a haj selymessége, csillogása javítható általuk az esetleges átmeneti árnyalatváltozás mellett (a hennát külön lapon említeném, bár a virága ehető).

Aztán klasszikus megoldás a táskás szemek ellen a kígyóuborka karikák vagy a lefőtt és kihűtött zöldteafilter használata. Ezek bónuszként is bevethetők, amíg megvárjuk, hogy az arcunkra kent pakolás kifejtse áldásos hatásait (ez kb. 10-20 perc, hosszabban nem érdemes fennhagyni). A zöldteát pedig fogyasszuk belsőleg is, az antioxidáns-tartalma belülről is táplálja a szépségünket!

A bőr-, és hajápolásra szánt gyümölcsök, zöldségek esetében megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy bio (ökológiai gazdaságból származó) alapanyagot vásároljunk, így egy fokkal még biztonságosabbá tehetjük a házi kencéink alkalmazását. De akárhonnan is származzon például az alma, amelyet reszelve a pakolásba keverünk, mindig alaposan mossuk meg és hámozzuk meg a használat előtt.

Allergiateszt és tipizálás

Mielőtt valamilyen új alapanyagot (ide tartoznak a gyümölcsök, zöldségek, fűszerek is) vezetnénk be a konyhai wellnesstárba, érdemes kis mennyiségben a bőrünkön, mondjuk a csuklónkon, egy gyors előzetes allergiatesztet elvégezni. Nyilván ez nem helyettesíti a bőrgyógyászati, allergológiai vizsgálatot, de számos kellemetlenségtől megóvhatjuk magunkat, ha időben felfedezzük, hogy a bőrünk rosszul reagál valamely összetevőre. Az allergiás reakció kipirosodás, kiütés, viszketés formájában jelentkezik, ezért könnyen észrevehető. Az, aki a földimogyoróra vagy valamely diófélére allergiás, a bőrére se kenje ezeket! Aki pedig a tojásra, az szintén ne a tojáskúrától várja a csodás hajkoronát!

A konyhai-fürdőszobai kísérletezés előtt azt is érdemes megismerni akár egy bőrgyógyász, kozmetikus vagy fodrász segítségével, hogy milyen a bőrtípusunk és a hajunk (száraz vagy zsírosodásra hajlamos például). Így legalább már tudni fogjuk, mi az, ami egyénileg nekünk javasolt, és mi az, amivel esetleg inkább csak rosszabb állapotot érünk el (ld. allergizáló hatás).

És végezetül: ne feledjük, a legdrágább kozmetikai termék és kezelés sem pótolhatja a helytelenül összeállított, tápanyaghiányos étrend okozta rövid és hosszú távú következményeket.

Cikkünk szerzője Schmidt Judit dietetikus.