Niagara medencés wellness-paradicsom épül a Balaton déli partján

A kisgyermekes családok számára egy igazi paradicsom épül a Balaton-partján, Szántódon. Az élményparkról egyelőre annyit lehet tudni, hogy 10 ezer négyzetméternyi beltéri és ugyanennyi kültéri élménytér lesz kalandokat kínáló tartalmakkal megtöltve.

Vizes és szárazföldi élményekből sem lesz hiány: hullámmedence, vízágyú park, baba-sarok, babamedence, Niagara élménymedence, valamint egy lounge medence is helyet kap majd a fürdőben. Animátorok és óvónők alkalmazását is ígérik, tehát, ha minden igaz a gyerekfelügyelet is meglesz oldva. A további jó hír az, hogy a komplexumot nem szezonálisra tervezik, hanem egy egész évben élményeket tartogató élményparkot terveznek működtetni.

A park megnyitására sajnos még várni kell, ugyanis az építkezést a területre tervezett apartman-házakkal kezdik, amelyek átadását 2020-ra tervezik, és csak ezután látnak neki a szállodában lévő BalaLand Family Parknak. Ennek átadásával kapcsolatban egyelőre nem közöltek céldátumot - írja a Termal Online.