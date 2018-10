Rengeteg kedvezmény várja a Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdőben

A termálfürdőkre általában az a jellemző, hogy a téli időszakban a napok rövidülésével a nyitvatartási időt is lerövidítik. Nos, a tiszakécskei, Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdőben nem ez a megszokott: ők meghosszabbított nyitvatartással, 9 órától 22 óráig várják a vendégeiket. A pénztár 21 órakor zár, ami azt jelenti, hogy még a késő esti órákban is válthat jegyet.

A termálfürdő vonzáskörében élőknek még egy fárasztó munkanap után sem késő megpihenni a fürdőben - írja a Termal Online - hiszen, amennyiben csak este 6 órára érkezik meg a fürdőbe, akkor is marad 4 teljes órája a kikapcsolódásra. A fürdőzők a téli szezonban is gazdag medencekínálat közül válogathatnak: két gyógymedence, élménymedence, gyermekmedence, jacuzzi és egy úszómedence üzemel. Emellett négyféle szauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, homokfürdő pihenő, Kneipp taposó és merülőmedence is található.

Szintén a fürdővel kapcsolatos jó hír, hogy október 17-étől életbe lép a Termál Szerda elnevezésű akció, ami annyit takar, hogy

szerdánként kedvezményesen, 1300 forintért vásárolhat belépőjegyet.

Ráadásul ezeken a napokon a fürdő pizzériája 50%-os kedvezménnyel kínálja a finom ételeket. Bőven lesz lehetősége kihasználni ezeket a szerdai napokat, hiszen az akció egészen május 29-éig tart.

Tiszakécskére akár már ma is érdemes ellátogatni azoknak, akik egy őszi szaunaszeánszra vágynak. A Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdőben ugyanis csütörtökön, szombaton és vasárnap szaunaszeánszokat szerveznek a vendégek számára. Ebben a korábbi cikkünkben arról is tájékozódhat, hogy még melyik hazai fürdőkben érdemes eltöltenie a vénasszonyok nyarát.