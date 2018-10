Csúszik a palicsi wellnessközpont építésének megkezdése

Nemrég adtunk hír arról, hogy lenyűgöző wellnessközpont épül közel a magyar határhoz, Palicson. A tervek szerint a Palicsi-tó partján alakítják ki a fürdőhelyet, ahol gyerekmedencék építését, kilenc csúszdából álló, hatalmas aquaparkot és gyógymedencéket is terveznek. A wellnessközpont fedett részében többek között tepidárium, szauna és spa-központ várja majd a látogatókat. A pihenőhely kialakításának megkezdését augusztus végére-szeptember elejére tervezték, de az ezen dolgozó munkagépeket egyelőre nem lehet látni a tóparton.

A fejlesztés megkezdése állítólag azért csúszik mert a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési folyamat még nem fejeződött be. Ennek oka, hogy az egyik pályázó panaszt nyújtott be - írja a szabadkai székhelyű Pannon RTV. A látványtervek már megvannak és a csúszás ellenére is 2020-ra szeretnék befejezni a központot. A Palicsi-tó mentén, az úgynevezett férfi strand bejáratától egészen a Sport hotelig nyúló 4,4 hektáron kezdődnek majd az építkezési munkálatok. A kivitelezők azt is elárulták, hogy a kijelölt területen ékeskedő száz éves tölgyek megmaradnak és az új wellness-központot díszítik majd.

Palicson a wellness-központ mellett számos más fejlesztés is tervben van. Jelenleg is zajlik tóba nyúló mólók felújítása, és a tó menti sétány újbóli kiépítése is hamarosan megkezdődhet, de a wellness-központ építési munkáltaihoz hasonlóan itt is a közbeszerzési eljárás miatt áll a fejlesztés.