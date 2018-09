Családbarát szolgáltatásokkal újul meg a zalakarosi Fürdő Hotel

A Kisfaludy Program keretében megújul az önkormányzat tulajdonában, és a Zalakarosi Fürdő üzemeltetése alatt álló 3 csillagos szálloda Zalakaroson. A Fürdő Hotel fejlesztésére 103 334 259 forintot ítélt a Magyar Turisztikai Ügynökség. A beruházás a tervek szerint jövő év elején indul, hogy a szezonra már a megújult létesítmény fogadja a vendégeket – írja cikkében a Turizmus.com.

A szálloda teljes külső és belső megújításon eshet át, a 22 szobát a berendezéssel együtt felújítják, de a projekt egy új akadálymentes szoba építését, akadálymentes parkoló kialakítását és a konyha átalakítását is tartalmazza. Az udvarban építenek egy gumiszőnyeges játszóteret, mozgáskorlátozott fitnesz eszközöket helyeznek el, de elektromos gépkocsik töltésére alkalmas állomást is kialakítanak. Ezzel az idősebb korosztály mellett egy új vendégkört, a gyerekeseket és fogyatékossággal élőket szeretnék bevonzani. Mindemellett megújítják a weboldalukat is, ahol új szobafoglalási rendszer segíti majd a vendégeket.