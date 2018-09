Szálloda épülhet a Salvus-víz birodalmába

A Heves megyei apró falu, Bükkszék fürdőjében nem akármilyen vízben áztathatjuk magunkat, itt tör fel ugyanis az összetételében világon egyedülálló Salvus-víz. Ezzel külsőleg és belsőleg is számos módon gyógyíthatjuk magunkat. Kiváló vizének köszönhetően az idei főszezonban több mint százezer vendég mártózott meg a termálfürdőben.

A Turizmus.com híréből kiderült, hogy a fürdőben az augusztus bizonyult a legsikeresebb hónapnak, ekkor 45 ezren váltottak jegyet, 3 ezerrel többen, mint tavaly. A hazaiakon kívül főleg a szlovák és lengyel turisták pihentek a fürdőhelyen, akik még ősszel és télen is szívesen látogatnak el Bükkszékre, hiszen a fedett medence és az úgynevezett kiúszó medence a hideg napokon is lehetőséget biztosít a lubickolásra. A falu és a fürdő feltörekvő népszerűségét az is bizonyítja, hogy a nyári hónapokban az 50 helybéli szálláshely, a kemping és a négyszáz fős ifjúsági tábor teljesen megtelt. Úgy tűnik Bükkszék turizmusa megérett egy szálloda megépítésére, amire talán már nem is kell túl sokat várni. A település polgármestere a lapnak elmondta: a következő időszakban a termálfürdő melletti területen ötven szobás szálloda építését tervezik. A leendő hotel első látványterveit már el is készítették, a beruházáshoz pedig az önkormányzat támogatásért pályáznak majd.

Mivel az elmúlt három évben látványosan fejlődött a település gyógyturizmusa, várhatóan 2019 első felében gyógyhellyé nyilváníthatják. Ennek a folyamata jelenleg is tart, és az ehhez szükséges mérések már a végefelé járnak, tehát már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, felkerül-e Bükkszék hazánk gyógyhely-térképére.