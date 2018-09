Csúszik a nyíregyházi Júlia Fürdő nyitása

Ahogyan arról egy korábbi cikkünkben is írtunk, a nyíregyházi Júlia Fürdő energetikai korszerűsítési munkálatok miatt bezárta kapuit a nyári idény idejére. Júniusban még azt ígérték, hogy szeptember 15-én ismét megnyitják a fürdőt, az újranyitás azonban még nem történt meg. A legújabb ígéretek szerint november elején lehet ismét fürdőzni Nyíregyházán.

A felújítás miatt még június 11-én zárták be a fürdőt. A környezettudatosabb működés érdekében korszerűsítik a hő- és csapadékvíz-szigeteléseket, kicserélik a nyílászárókat, és a szabadtéri medence is új burkolatot kap. De elvégzik a lábmosók süllyesztésének munkálatait, és a tetőszerkezet is javításra szorul. A munkálatok pedig még most is zajlanak - tudtuk meg a Nyíregyházi Televízió friss híréből. A bejáratnál egy nagyobb biciklitárolót is kialakítanak, hiszen sokan kerékpárral keresik fel a gyógyintézményt.

A munkálatokat a tervek szerint október végére fejezik be, így a nyitás várhatóan november elején lesz.