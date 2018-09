Megdőlt a tavalyi strandrekord a fővárosban

Idén is kitettek magukért a budapesti fürdők: az Aquaworld Budapest Élményfürdő például júliusban megnyitotta hazánk legnagyobb vizes játszóterét, a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda színes programokkal és fergeteges bulival ünnepelte 100. születésnapját, az egész évben nyitva tartó Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő pedig nemrég Érték és Minőség Nagydíjat érdemelt ki kiváló szolgáltatásaiért. A fővárosi fürdők rengeteg vendéget vonzottak a nyáron, bő 1,2 millióan váltottak jegyet a főszezonban. Sőt, még az esős, hideg június ellenére sem tört meg az évek óta tartó folyamatos forgalomnövekedés.

A nyáriasan meleg május, 21 százalékos többletet hozó, kiugró látogatottságú napjai után teljes fordulatot vett az időjárás, aminek következtében júniusban 19 százalékos visszaeséssel indult a strandszezon. Mindezek után júliusban 6 százalékos, augusztusban pedig 8 százalékos többlet mutatkozott a látogatószámban, ami kifejezetten jó eredmény - írja az MTI.

Tavaly a nyári sorozatos hőségriadók miatt rengetegen fordultak meg a budapesti fürdőkben, de még ezt is sikerült túlszárnyalni idén, olyannyira, hogy 2017 nyarának kiugró forgalmához képest is plusszal zárult az augusztus. Ekkor a tizenhat éve feljegyzett 530 ezres havi rekordot megközelítő, 522 ezer napijegyvásárlóig jutottak a budapesti strandok és gyógyfürdők. Tavaly, a tartósan és nagyon meleg augusztusban a 461 ezer napijegyes fürdőző is kimagaslónak számított. A jó hír, hogy a fővárosban hamarosan tovább bővül a termálmedencék palettája: az V. kerületben ugyanis jó minőségű termálvizet találtak, így már biztos, hogy nemsokára a Vadász utca multifunkcionális sportközpontjában is lehetőség lesz a csobbanásra.

A fürdős élményekről továbbra sem kell lemondaniuk, hiszen még most is rengeteg kedvezmény és program várja a vendégeket országszerte. Ebben a cikkünkben azt is megnézhetik, hogy ezen a héten hol lesznek a legtutibb programok és akciók.