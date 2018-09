Összegyűjtöttük a legjobb e heti fürdős akciókat és programokat

Amennyiben éppen azt fontolgatják, hogy hol pihenjék ki az őszi fáradalmakat, van néhány tippünk: a hazai fürdők ezen a héten is éjszakai fürdőzéssel, retro bulikkal, kedvezményes belépőjegyekkel és szaunaszeánszokkal várják a vendégeiket. Nézzék meg hol, milyen programok és akciók lesznek 18-a és 23-a között:

Amennyiben hétköznap támadna kedvük a csobbanáshoz, a celldömölki Vulkánfürdő kedvezményes belépővel várja önöket minden hétfőn és csütörtökön. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt, diák és gyermek napijegy 1190 forintba, a nyugdíjas belépő pedig 790 forintba kerül - írja a Termal Online.

Győrben szeptember 21-én Fruit Night bulit szerveznek a Rába Quelle fürdőben. 22 és 23 óra között gyümölcsös, vitaminos szaunaszeánszokon vehetnek részt, a medencék kényeztetését pedig éjfélig élvezhetik. Az esti belépőjegy 2900 forintba kerül, de ha szaunázni is szeretnének, akkor 3500 forintért válthatnak jegyet.

Az aquafitnessszel és szaunaszeánszokkal egybekötött, éjfélig tartó, korlátlan élményfürdőzésért a Lenti Termálfürdőbe érdemes ellátogatni pénteken, ahol 20 óra után csak ezer forintot kell fizetni a belépőjegyért, ami igen jó árajánlatnak számít.

A Magyarhertelendi Termálfürdő is csábító ajánlatokkal várja a fürdőzőket. Ma például 50 százalékos kedvezménnyel válthatja ki belépőjegyét, de ha csütörtökre tervezné be a megmártózást, akkor az egész napos felnőtt belépőjegy árának ötven százalékát levásárolhatják a fürdő éttermeiben. Ezek az akciók egyébként nem csak ezen a héten érvényesek, hanem a hónap többi hetén is. Aki csak hétfőn jutna el a fürdőbe, az az egész napos belépő mellé még ingyenes szauna és sóbarlang használatot is kap ajándékba.

A szauna szerelmeseinek a Martfű Termál Spába érdemes ellátogatniuk 21-én, pénteken. 20 óra után háromféle felöntéssel várják a vendégeket. Mivel legfeljebb 36 szaunázót tudnak fogadni, a belépés előzetes regisztrációhoz kötött, amelyről ide kattintva olvashatnak el minden szükséges tudnivalót.

Szombaton Miskolctapolcán igazi retro hangulatban fürdőzhetnek, ugyanis retro discot tartanak a Barlangfürdőben. A buli 20 órakor kezdődik és a medencék csak éjfélkor zárnak. A jó hangulatról DJ Lui Big gondoskodik, és szaunaszeánszot is tartanak. Az esti fürdőzésre szóló belépő 2600 forintba kerül majd, a szaunába érvényes jegyet pedig ezer forintos kiegészítő áron vásárolhatják meg.