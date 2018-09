Ezekben a termál medencékben a megszokottnál hidegebb vizet találnak

Többen is panaszkodtak már a Zalaegerszegi Termálfürdő víz hőmérsékletére, ugyanis az elmúlt hetekben a megszokottnál hűvösebb víz fogadta a fürdőzőket. Miután augusztus vége óta nem javult a helyzet, a Zaol megyei hírportál utánajárt, hogy mi áll a probléma hátterében - írja a Termal Online. Kiderült, hogy augusztus 24-én egy vihar után leállt a termálkút szivattyúja, valószínűleg villámcsapás érte, ezért jelenleg melegítik a vizet, de ez nem bizonyul elég jó megoldásnak: az ülőmedencékben mindössze 28, 30 Celsius fokos a víz, az élménymedencékbe pedig 24 fokos víz kerül. A szakemberek már dolgoznak a hatékony megoldáson, épp egy másik szivattyúval próbálják meg helyreállítani a rendszert. Amennyiben sikerrel járnak, a hétvégén ismét megfelelően meleg termálvízben mártózhatnak meg.

A zalaegerszegi fürdőhöz hasonlóan a kalocsai gyógyfürdőben is a megszokottnál hűvösebb víz fogadja a fürdőzőket, ugyanis náluk is problémák adódtak a szivattyúval - nyilatkozta a fürdő tulajdonosa a helyi televíziónak. Jelenleg ők sem tudnak 35 foknál melegebb vizet biztosítani a termál medencében, ami egyelőre nem jelent túl nagy gondot, de ha lecsökken az éjszakai hőmérséklet, akkor megeshet, hogy a víz is egyre hűvösebb lesz. Hogy mikor sikerül helyreállítani a víz optimális hőmérsékletét azt egyelőre nem lehet tudni,