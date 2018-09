Nem találtak termálvizet, de az óriásfürdőről nem mondtak le a pécsiek

A korábbi években talán már olvastak róla, hogy Pécsen egy nagy volumenű fürdőfejlesztést fontolgatnak. Most viszont kiderült, hogy az építkezés nem megy zökkenőmentesen, ugyanis az eredeti koncepció a város alatt vélelmezett melegvízforrásokra épült, azonban a próbafúrások nem jártak sikerrel.

A meghiúsult kísérlet még nem jelenti azt, hogy nem valósítják meg az élményfürdő-fejlesztési terveit, az új ötlet az, hogy a várostól dél-keletre található, már meglévő fúrt kútból nyernek termálvizet, ahonnan vezetéken keresztül szállítják majd a 70 fokos vizet - írja az MTI.

A gigantikusnak ígérkező fürdő tervét egyébként már tavaly hírül adták a helyiek: akkor arról számoltak be, hogy a zalakarosinál is nagyobb komplexumot építenek. Az élményfürdőt a Füzes dűlő városrészen tervezik kialakítani, és állítólag lesznek élménycsúszdák, hullám- és gyerekmedencék, és egyéb élménymedencék is. A Termal Online tavalyi hírei szerint a fürdőben leghamarabb 2020-ban lehet csobbanni.

Hogy valóban sikerül-e a módosult elképzelések alapján kiépíteni a fürdőt, az hamarosan kiderül, a pécsi közgyűlés ugyanis szeptember 20-án szavaz a beruházásról.