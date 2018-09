A vizes élményektől ősszel sem kell búcsút intenünk, hiszen a hazai fürdők még most is jobbnál jobb programokra csábítanak minket a medencéjükbe. A szeptemberi hétvégék is tartalmasnak ígérkeznek: lesz idegenvezetés, zenés programok, éjszakai fürdőzés és szaunaszeánsz is. Most azt is megmutatjuk önöknek, hogy melyik fürdőbe, mivel várják a vendégeket.

Tegnap már beszámoltunk önöknek a tiszakécskei fürdő igazán változatos szeptemberi kínálatáról, ahol ezen a szombaton zenés, éjszakai fürdőzésre lesz lehetőségük, 29-én pedig a szauna szerelmeseinek kedveznek 11 különböző szaunaprogrammal.

A budapesti Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszodába is érdemes lesz ellátogatniuk a hétvégén, itt a Kulturális Örökség Napja alkalmából idegenvezetéssel egybekötött sétát tartanak. Ezek minden nap 9, 11 és 13 órakor indulnak. A további részleteket ide kattintva olvashatja el.

Amennyiben az éjszakát is örömmel töltenék a medencében, a debreceni Aquaticum Termálfürdő lehetőséget ad erre 15-én, szombaton. Este hét és éjjel 1 óra között a belépő 1700 forintba kerül majd. Az esti fürdőzés ideje alatt ha kedvük tartja, a szauna szolgáltatásait is igénybe vehetik, ezért viszont plusz 500 forintot kell fizetniük. A kültéri, lóhere formájú gyógymedencét már nem tudják igénybe venni, hiszen ahogy erről már néhány napja is írtunk, épp felújítják azt.

A kaposvári Virágfürdőben egy évadnyitó bulival várják a vendégeket szombaton. Este nyolc és 11 óra között a gyógyfürdő részlegében relaxálhatnak, 21 órától pedig zenés fürdőzésben vehetnek részt az élményfürdőben - írja a Termal Online. Ha mindez még nem volna elég a kikapcsolódáshoz, a három szaunaszeánsz egyikére is befizethetnek. A felnőtt belépőjegyet 1600 forintért válthatják ki, a nyugdíjas- és diák belépő pedig 1200 forintért vásárolható meg.

A makói Hagymatikumban is igazi party hangulatban csobbanhatnak szombaton: a helyi rádió a fürdő területéről sugározza majd műsorát, és a délután során koncertek, gitárzene, hastáncbemutató és még sok más szórakoztató program is lesz.

Sárváron pénteken lesz érdemes fürdőjegyet váltani egy jó buliért, hiszen habpartyval egybekötött éjszakai fürdőzésre készülnek, 22 órától pedig az Ataru Taiko japán dobszínház is fellép. Az esti program 19 órakor kezdődik, a szaunavilág éjjel 1-ig, a medencék pedig éjjel 2-ig tartanak nyitva.

Amennyiben nem az imént felsorolt fürdők közül választják ki az őszi pihenőhelyet, ne feledjék el, hogy néhány fürdőben felújítás miatt zárt kapukat találhatnak, és több helyen részleges leállás van. Indulás előtt érdemes a fürdők honlapjaira is rákattintani a legfrissebb információkért.