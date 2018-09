Az elsősök ingyen fürödhetnek az Év Fürdőjében

Nem is olyan rossz az iskolakezdés, ha az első fárasztó napok után van hol megpihenni. Erre ad most lehetőséget a 2018-as Év Fürdője, azaz a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő.

Ingyenes belépő jár minden diáknak, aki most kezdte meg az általános- vagy középiskola első osztályát - áll a fürdő közösségi oldalán megjelenített bejegyzésében. A különleges kedvezmény szeptember 10. és október 19. között érvényes, és érdemes élni is a lehetőséggel, hiszen a gyerekeknek igazi vizes élmények várják: elsősorban egy sajátosan a gyermekeknek kialakított, több mint 3000 négyzetméteres fedett élményfürdő, ahol lehet a vízben sodródni és egy kis alagútba bujkálni is. Emellett a fürdő legnépszerűbb medencéit is kilehet próbálni: a csúszdás élménymedence, a gyermekpancsoló, valamint a hullámgömbbel felszerelt medence is mókás fürdőzést ígér.

A mórahalmi fürdőben a nagyok sem unatkoznak majd, őket az egyik medence pultjánál kínált koktélok, négyféle gyógyvíz, nyáron 21, télen 16 medence, és 14 kabinos szaunapark várja. A szülők és nagyszülők részére a gyógyfürdőben számos gyógyászati szolgáltatás is elérhető. Mindezt a felnőttek hétköznaponként 2300 forintért, hétvégente pedig 2600 forintért élvezhetik. És azoknak a gyerekeknek sem kell sokat fizetni, akik nem jogosultak az ingyenes belépésre, a kölyökjegy egy teljes napra 700 forint, a diákjegy pedig hétköznap 1790 forint, szombaton és vasárnap pedig kicsivel több, mint kétezer forint.