Geotermikusan fűtött tengeri medencés strandot építenek Angliában

A Jubilee medence Európa egyik utolsó, még működő tengervizes lidója, mely hamarosan teljes átalakításon megy keresztül.

Medencét geotermikus fűtéssel látják el, így biztosan nem vész majd az idők ködébe, hiszen egész évben használható lesz – írja a Lonely Planet. A Cornwall egyik hangulatos kisvárosában, Penzance-ban található tengervizes medence az egyik legnagyobb Nagy-Britanniában.

A medence háromszögletű formája is rendhagyó, és elhelyezkedése is pazar: teljesen a tengerbe nyúlik. Az Art Deco stílusú műremeket most alkalmassá teszik a négy évszakos használatra: a víz az egyik medencerészben folyamatosan 35 fokra lesz majd felfűtve. Egyben ez lesz az első nyilvános fürdő Angliában, mely geotermikus fűtést kap.

A strand jelenleg május és szeptember között látogatható csak, ez időszakban azonban nagyon is pezseg itt az élet: úszóleckéket lehet venni vagy vízilabdázni, a parton pedig jóga és fitnesz is várja a kikapcsolódni vágyókat. A geotermikus fűtés mellett a fürdőhelyet spa-részleggel, kávézó-étteremmel és egy nagy közösségi teremmel is felszerelik majd.

A medence a Jubilee (Jubileum) nevet onnan kapta, hogy 1935-ben V. György király ezüstjubileumára építették, és azóta is a helyi közösség fontos fókuszpontja. 2014-ben azonban a gyakori téli viharok olyannyira megrongálták, hogy már a bezárás fenyegette. Amikor 2016-ban helyreállították, Károly herceg nyitotta meg újra.