Új jegyárakkal találkozhatnak hamarosan Bükfürdőn

A Bükfürdő Thermal & Sparól nemrég kiderült, hogy ez az egyik legnépszerűbb belföldi termálvizes fürdőhely, ezért is érinthet sokakat a hír, miszerint szeptember 17-étől már nem a megszokott árakkal várja a látogatókat. Ezzel párhuzamosan a medencekínálat is változik.

A Bükfürdő Thermál & Spa őszi kínálatának és árainak változásai annak tudhatók be, hogy megkezdik a Szent Kelemen gyógyvizes medence átépítését, amely értelemszerűen nem üzemel a munkálatok ideje alatt. A felújítás során áthelyezik a medence lefolyóit, új pihenőpadokat építenek, megújul a medencébe vezető lépcső, és új vezetékeken érkezik majd a termálvíz a medencébe. Ezenfelül új zuhanyzót, lábmosót és fogassort is kialakítanak a medence körül - írja a Termál Online. A jó hír az, hogy a látogatók a felújítás ideje alatt is zavartalanul használhatják a fedett részlegben található gyógyvizes medencéket és a kültéri gyógymedencét is.

A belépőjegyek árairól azt kell tudni, hogy most még külön-külön jegyet kell váltani a gyógy- és a strandfürdő területére, valamint az élményfürdőbe, illetve ahogy azt megszokhatták, mindkét részlegbe érvényes kombi jegyet is vásárolhatnak.

A felújítás kezdetétől viszont összevonják a két részleget, azaz egy belépővel a gyógyfürdő, és az élményfürdő is látogatható lesz.

Ezzel azok járnak igazán jól, akik eddig a két zónába az egyaránt érvényes kombi jegyet vásárolták meg, hiszen ennek az ára felnőtteknek, egész napra 4500 forint helyett 3500 forint lesz. Viszont, akik eddig beérték csak az egyik részleg kínálatával, azoknak hamarosan 500 forinttal többet kell fizetniük, hiszen az egyzónás jegyek eddig 3 ezer forintba kerültek. De azt is érdemes figyelembe venniü, hogy a plusz pénzért jóval több szolgáltatást igénybe vehetnek, összesen 15 medence közül válogathatnak.

A medence felújítása várhatóan december közepére fejeződik be, így az említett jegyárak, illetve változások addig lesznek érvényesek.