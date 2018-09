Ezekben a termálfürdőkben zárt kapukat talál ősszel

Néhány napja már figyelmeztettük önöket, hogy a debreceni Aquaticumban novemberig nem lesz lehetőségük megmártózni a kültéri, lóhere formájú medencében, ugyanis karbantartás miatt nem üzemel. Más fürdőkben is hasonló, részleges leállásokkal szembesülhetnek az őszi fürdőzés során, sőt az is könnyen előfordulhat, hogy néhány fürdő bejáratánál zárt kapukat találnak. Most megmutatjuk, hol mire számíthatnak:

Az egerszalóki, Saliris Resortban október 1-je és 5-e között nem lesz lehetőségük a fürdős élményekre, ugyanis karbantartás miatt sem a fürdő, sem a szálloda nem üzemel majd. A létesítmény október 6-án nyitja meg ismét a kapuit a látogatók előtt. Azzal viszont számolniuk kell, hogy az újranyitás napján a medencék vizének hőmérséklete még nem biztos, hogy eléri a megszokott hőfokot - írja a Termal Online.

A gyönyörű Gyulai Várfürdőt november 12-e és 18-a között inkább ne célozzák meg, ha gyerekekkel tervezik a kikapcsolódást, ugyanis az Aquapalota, ahol ugródeszkáról ugrálhatnak a mély vízbe, különböző csúszdákon csúszkálhatnak, és ahol a legkisebbeknek az egyik medencébe még egy kalózhajót is építettek, ebben az időszakban karbantartás és vízcsere miatt zárva lesz.

Szeptember 8-áig a Kecskeméti Fürdőt sem érdemes felkeresni, hiszen itt ezekben a napokban teljes leállás van. Nyolcadikán reggel már fogadják a vendégeket, de még nem lesz elérhető minden szolgáltatás. Teljes kapacitással csak szeptember 17-étől üzemel a létesítmény. A karbantartás ideje alatt legfeljebb a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark, azaz a kecskeméti strand szolgáltatásait vehetik igénybe, ahol akár az idei szenzációt, az ablakos csúszdát is kipróbálhatják.

A mezőkövesdi Zsóry Fürdő őszi szünetét is időben bejelentették, ezért már most lehet tudni, hogy itt október 1. és 5. között zárt kaput találnak a fürdőzni vágyók. Október 6-án ismét teljes kapacitással nyitnak ki.

A szarvasi Gyógyfürdőben is sort kerítenek az őszi karbantartásra, ezért szeptember 10. és 22. között ők is zárva tartanak. A gyógyászati részleg pedig szeptember 17. és 19. között áll le.

Nem javasoljuk a Szentgotthárdi Termálfürdőt sem szeptember 17-étől 20-áig, mivel itt is néhány napos szünetet tartanak. E hónap 21-étől viszont már ismét lehet csobbanni a helyi medencékben.

Június elején már írtunk róla, hogy nyárra bezár a nyíregyházi Júlia Fürdő, ugyanis energetikai korszerűsítési munkálatokba kezdtek. Ekkor még úgy volt, hogy szeptember 15-étől ismét megnyitják a fürdőt, de a felújítás közben nem várt problémák léptek fel, ezért ebben a hónapban még biztosan nem lesz lehetőség a kikapcsolódásra. Jelenállás szerint november 3-ától látogatható újra a komplexum.