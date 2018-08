Új attrakcióval zárja a nyarat a nagymegyeri Thermal Corvinus

A nagymegyeri termálfürdő népszerű újításokkal rukkolt elő a nyár végén: fitneszparkot építettek, és beharangozták a jövő évi terveiket is, miszerint egy vadonatúj medence-komplexummal bővülnek.

A Thermal Corvinus fürdőben csak néhány napja adták át az új, kültéri fitneszparkot, amely az erőnléti fejlesztésekre szolgáló elemek mellett izgalmas gyermeksarkot is magába foglal, sőt még egy óriás sakktábla is várja a látogatókat - írja a Termál Online. A szabadtéri fitneszpark előnye, hogy az aktív vendégek a friss levegőn mozgathatják át testüket, ráadásul itt lehetőség nyílik azonos érdeklődésű emberekkel is megismerkedni.

A fürdőben nem ez az első idei fejlesztés. Új szaunavilágot építettek, és itt kapott helyet a masszázs-, pedikűr-, manikűr- és kozmetikaszalon is. A komplexum előtere új útburkolatot kapott, és új padokat is elhelyeztek. A megújulás ezzel nem ért véget: jövőre a tervek szerint egy új attrakcióval nyitják meg a fürdőt, mégpedig változatos medence-komplexumot építenek, melyben sodrófolyót, hullámmedencét, játékelemekkel felszerelt gyermekmedencét is kipróbálhatnak majd a fürdőzők. Ez még nem minden: lesz magasugró-torony és vízi akadálypálya is, valamint napozóteraszokat is kialakítanak a medencék mellett – írják a fürdő hivatalos weboldalán.

Az építkezés nem befolyásolja a termálfürdő működését, tehát a munkálatok alatt minden medencét és szolgáltatást zavartalanul igénybe lehet venni.