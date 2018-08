Nemrég arról számoltunk be, hogy milyen élmények és árak fogadtak minket a fertőrákosi Fertő-tó strandján, most pedig a Fertőrákostól nagyjából 20 kilométerre található hegykői fürdőben mártóztunk meg, ahol hatalmas zöld udvar, megtelt éttermek, árnyékolt gyógymedencék és frissítő úszómedence fogadott. A napi felnőtt belépő ára is kellemes meglepetés volt, mindössze 1800 forintért váltottunk jegyet.

A délelőtti órákban érkeztünk meg a hegykői Sá-Ra Termálfürdőbe. A belépőjegyek megváltása után a bérelhető napozóágyak után érdeklődtünk - kettőt szerettünk volna igényelni - de közölték velünk, hogy a 400 forintos ágyak addigra már mind elkeltek. Ez azonban nem jelentett nagyobb gondot, hiszen a fürdő hatalmas zöld udvában a törölközőnkre lefeküdve is kellemesen napozhattunk, és a legmelegebb órákban a fák alatt is bőven volt szabad hely.

Bevallom nem sok időt töltöttünk a parton, hiszen hat medencét próbálhattunk végig, és egy cseppet sem unatkoztunk a vízben: a beltérben egy nagy élménymedence nyújtott kikapcsolódást, ahol 30 fokos víz és pezsgős kényeztetés fogadott minket. Ebben a medencében hátmasszázs elemeket találtunk az ülőpadoknál, két nyakzuhany is működött, valamint egy vízgomba is található a medence közepén. Itt a víz mélysége 1 és 1,5 méter, így akár úszkálni is lehet. Egy helyiséggel odébb, a 37 fokos gyógymedecét is kipróbáltuk - itt legfeljebb húsz percig áztathattuk magunkat, ennél hosszabb ideig ugyanis nem tanácsos a vízben tartózkodni. Nem bántuk a rövid időt, hiszen a meleg víz után jól esett a kinti, 28 fokos úszó medencében is csobbanni egyet. Ez egy két részre választott medence, amelynek az egyik fele mélyebb, úszásra alkalmas, a másik felében pedig a nagyobb gyerekek és a felnőttek is szabadon labdázhatnak. A víz mélysége mindössze egy méter körüli. A legkisebb gyerekeket egy sekély, gyermekmedence és játszótér várja.

A déli órákban érdemes a kinti medencék közül az árnyékolókkal ellátott gyógyvízű fürdőhelyet választani, amelynek az egyik fele 36 fok körüli, a másik fele pedig pár fokkal hűvösebb. Az utóbbiban nyakzuhanyt, hátmasszázst, pezsgőpadokat, valamint vízbuzgár élményelemeket is kipróbálhatunk, igaz ezekért gyakran sorba kell állni.

A kora délutáni órákban a fürdőben működő éttermeket is körbejártuk, amelyek ebédidőben szinte zsúfolásik megteltek az éhes fürdőzőkkel, akik napi menük, sült ételek, és krémlevesek közül válogathattak. De kapható volt hamburger és hot-dog is. Mi viszont maradtunk a jól bevált lángosnál, még a 15 perces sorban állás is megérte, olyan finom volt. A sima, foghagymás lángos 500 forint körüi áron kapható, de palacsintát vehet már 230 forintért is. A pálcás jégkérmek árai 300 és 800 forint között mozognak, egy hosszúkávéért pedig 500 forintot fizettünk.

Az osztrák-magyar határ közelében található fürdőt főleg azoknak javasoljuk, akik nem szeretik a túlzsúfolt fürdőhelyeket, és a belépőért sem szeretnének borsos árat fizetni. A fürdő a nyári időszakban, azaz szeptember közepéig 9-től 19 óráig tart nyitva. A fürdő területén egy kempinget is talál arra az esetre, ha több napot is eltöltene az üdülőhelyen - amennyiben emellett dönt, akkor akár a közeli Fertő-táj gazdag élővilágát is megismerheti, mondjuk egy madárlessel egybekötött kenutúra során.