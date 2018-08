Ezekben a magyar fürdőkben keresik a horvátok a felfrissülést

Amíg mi magyarok a legszebb horvát strandokra megyünk felüdülni a nyári hőségben, a horvátok a mi fürdőinkben keresik a felfrissülést. Mivel a szomszédos ország tengerpartjain mostanában nagy a forróság, úgy gondolják, a legnépszerűbb magyar fürdőkben jobbak a feltételek a strandolásra, mint náluk. Azt vallják: Magyarország fürdőiben igazi kényeztetésben lehet részük, és még néhány fokkal hűvösebbek is a nappalok, így a napozás is kellemesebb, mint a forró tengerpartokon. A horvát Dnevnik napilap ezekbe a fürdőket invitálja olvasóit:

Zalakarosi Fürdő

A fürdő ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoznak a horvátok egyik kedvence: a vendégeket itt összesen húsz medence várja, amelyek között gyógyvizes medencéket, élményfürdőket és a legkisebbeknek sekély vizes pancsolókat is találnak. A komplexumban ráadásul wellness és szauna részleg is van, de még a beltérben működő konditeremben is átmozgathatják magukat a legaktívabb látogatók. A felnőttek mindezt 3200 forintos belépővel élvezhetik, a gyerekeknek pedig mindössze 650 forintot kell fizetniük a napi fürdőhasználatért.

Lenti termálfürdő

Nem véletlen, hogy a horvátoknak is megéri a több órás autókázást ez a fürdő, hiszen a Szent György Energiapark igazi kuriózum a Lenti Termálfürdő területén, és ezt a horvátok is valóságos feltöltőhelynek tartják. A fürdő területén 2002-ben fedezték fel a földsugárzásokat, melyek a bioenergetikus természetgyógyászok szerint gyógyító hatásúak, ezt azzal magyarázzák, hogy minden betegség egyfajta energiahiányos állapot következménye, és ebben a parkban lehetőségük van a feltöltődésre. Az itteni energiák egész testünkre hatva harmonizálják az energia áramlást, pozitív hatású folyamatokat indítanak be, melyek helyreállíthatják a testi és a lelki egyensúlyt - írják a fürdő hivatalos weboldalán. A Termál- és Gyógyfürdőben is kényeztetésre lelnek a belföldi és külföldi vendégek: az idősebbek a gyógymedencékben kereshetik a kikapcsolódást, a fiatalokat pedig a strandfürdő várja. A felnőttek itt 2800 forintért válthatnak napijegyet, a gyerekek pedig 1800 forintért.

Letenyei fürdő

Letenye a horvát határ mellett húzódik, ezért fürdőjébe a horvátoknak sem kell sokat utazni. A horvát lap viszont nem csak a fürdőhely közelségét emeli ki előnyként: a szabadtéri medencék igazi felfrissülést biztosítanak a nyári hőségben, és mivel egy részük napellenzőkkel van felszerelve, a legmelegebb órákban sem kell tartani a napszúrástól. Mivel a tengeren nem lehet az árnyékban fürdőzni, a horvátok külön örülnek a helyi medencék árnyékolóinak. Akik itt töltenének néhány éjszakát is, azok a közeli kempingben is megszállhatnak.