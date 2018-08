Amennyiben maradna az országban a hosszúhétvégére, de mégis szeretné a víz közelében eltölteni a szabadnapokat, akkor akár hazánk 30 legnépszerűbb fürdőinek egyikében is kikapcsolódhat. De mutatunk egy másik listát is azokról a fürdőhelyekről, ahol éjszakai fürdőzéssel, party-hangulattal, tűzijátékkal és lazító szaunszeánszokkal várják a látogatókat. Sőt a kisgyermekes családoknak is van néhány javaslatunk:

A Barcsi Győgyfürdőben szombaton éjjel party-hangulatotban fürdőzhetünk. A vendégeket este nyolc óra után akusztikus rock zene és ismert slágerek szórakoztatják. A medencés bulira ezer forint a belépő - írja a Termál Online.

Koncertek és éjszakai fürdőzés vár ránk a Berekfürdő Gyógy- és Strandfürdőben is, ahol 2018. augusztus 18-án, a III. Fürdőbál ideje alatt, 21 órakor az Ocho Macho érkezik, 23 órától pedig DJolasz pörgeti a lemezeket. Az esti programra a belépő 2000 forint.

DJ-k teremtenek party-hangulatot a Miskolctapolca Barlangfürdőben is, ahol augusztus 19-én, vasárnap 20 óra után lesz alkalmunk az éjszakai megmártózásra. A beltéri és a kültéri medencékben is csobbanhatunk, sőt akár szaunaszeánszra is befizethetünk - a plusz programokért a belépő árán felül még ezer forint a beugró

Ha gyerekekkel tervezi a hétvégi medencézést, akkor a fővárosi Palatinus fürdőt érdemes meglátogatniuk, ugyanis itt szombaton és vasárnap is színes családi- és gyermekprogramokkal várják a vendégeket: lesznek táncos foglalkozások, mesekvíz, akadályverseny és vízi diszkó is. A legkisebbek akár arcfestésre és csillámtetoválásra is benevezhetnek.

A kisgyermekes családok Bükkszéken sem unatkoznak majd: a helyi fórdőben vízi játékokkal és kézműves foglalkozással várják a kicsiket szombaton. 15 órától Palcsó Tamás ad koncertet.

A kifejezetten lazítani vágyóknak a budapesti Paskál fürdő készül kedvező programokkal: pénteken 19 órától változatos szaunaszeánszon vehetnek részt, de a fürdő területén található pihenőhelyeket és a kinti strandfürdőt is egész este igénybe vehetik, mindezért 3500 forintos belépőt kell váltani.

Az Igali Gyógyfürdő Strand Fesztivállal készül a hosszúhétvégére. Amennyiben úgy döntene, hogy ebben a fürdőben piheni ki a hét fáradalmait, akkor augusztus 18-a és 20-a között gazdag programokban vehet részt. De még így is a szombat bizonyul a legtartalmasabb napnak: a gyerekmedencében aquafitnesz pörgeti fel a hangulatot, majd délután Szabó Ádám harmonikaművész lép fel, este 21 órától pedig az éjszakai fürdőzés mellett látványos tüzijátékban gyönyörködhet. Az igali fürdőbe még hétfőn is érdemes lesz ellátogatni - ezen a napon szimultán sakkversennyel és zenés, délutáni fürdőzéssel várják a látogatókat.