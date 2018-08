Még egy hetet csúszik a Dagály Strandfürdő megnyitása

Megnyit még idén egyáltalán a Dagály fürdő? Jogosan teszik fel sokan a kérdést, ugyanis korábban még úgy volt, hogy 2017 őszétől kezdve 2018 tavaszáig befejeződnek a munkálatok - ez a terv meghiúsult, ezért egy újabb júniusi dátumot harangoztak be. Az Indexnek nemrég azt nyilatkozták az illetékesek, hogy júniusban véget érnek a munkálatok, és a nyári szezon jelentős részében használható lesz a strand. De már ez az időpont is bőven elmúlt, a Dagály pedig még mindig zárva van. Így jött az újabb ígéret: mától, azaz péntektől már birtokba vehetik a fürdőzők a megújult budapesti Dagály Strandfürdőt. A nagy melegben sokan élvezték is volna a felfrissülést az idén 70 éves fürdőkomplexumban, de úgy fest, erre még most sem lesz lehetőség. A nyitásra ugyanis további egy hetet kell várni. A fürdő hivatalos weboldalán ugyanis arról írnak, hogy az új medencéket csak augusztus 17-én lehet először kipróbálni.

A fővárosi strandfürdő a vizes-világbajnokság előkészületei miatt 2016 őszétől volt zárva. Azóta újjáépült a 25 és 50 méteres úszómedence, a fedett részleget pedig átalakították, ahol a wellness szolgáltatások és a gyógyászati részleg is helyet kapott. A pillangómedence és a termálmedence pedig a régi fényében várja ismét a fürdőzőket - tette hozzá keddi cikkében a TermalOnline, amely tegnap délután már arról írt, hogy lefújták az augusztus 10-i átadást is. A fürdő területén a parkosítás már befejeződött, jelenleg az utolsó simításokon dolgoznak. A jegyárakról és nyitvatartásáról egyelőre nem lehet tudni pontos információt, de még az is kérdéses, hogy az új határidőt sikerül-e teljesíteni a kivitelezőknek.