Új helyszínek a Strand Fesztiválon Zamárdiban

Új helyszínekkel is készülnek idén a Strand Fesztivál szervezői: a Hello Hungary Village-ben az ország legismertebb youtuberei, míg a Strand Kalandparkban számos akadálypálya várja a közönséget augusztus 22. és 25. között Zamárdiban.

A legfontosabb hazai zenekarok és előadók mellett olyan világsztárok érkeznek az idei fesztiválra, mint a Thirty Seconds to Mars, Robin Schulz, Rag'n'Bone Man vagy Fritz Kalkbrenner.

A nyitónapon a Petőfi Zenei Díj átadásának kétórás show-műsora mellett a Punnany Massif születésnapi nagykoncertje és Sigala show-ja szórakoztatja a közönséget. Az éjszakai órákban a Strand Tábortűz mellé többek között az Aranyakkord - Kiss Tibor és Vastag Gábor -, Járai Márk, Bérczesi Róbert és Roy&Ádám érkezik.

Esténként a Kertmoziban két-két magyar filmet mutatnak be, köztük a Balaton Method, a Tiszta szívvel, a Valami Amerika 3 és a #Sohavégetnemérős című alkotásokat.

Idén is kinyit a Diákhitel Kávézó, ahol naponta különféle előadásokon, beszélgetéseken vehetnek részt a fesztiválozók. Vecsei H. Miklós és Dobos Evelin a fiatalok helyzetéről, Csernus Imre a férfi-női viszonyról beszél, de a vendégek között lesz Zacher Gábor toxikológus is, és több magyar influencer is mesél a munkájáról.

Új helyszín lesz idén a Hello Hungary Village, ahová az ország legismertebb youtuberei költöznek be öt napra, hogy sokszázezres nézőközönségüknek bemutassák a fesztivált és a Balatont, míg az először felépülő Strand Kalandparkban számos akadálypályán próbálhatják ki ügyességüket a látgatók.

Közvetlenül a Balaton-parton kap helyet a Petőfi Rádió Part, ahol déltől hajnalig az ország legismertebb DJ-i szerepelnek, és a fesztivál magyar előadói is színpadra lépnek. Augusztus 24-én déltől a népszerű Pool&Beer party várja a közönséget sok száz, felfújható gumijáték kíséretében.

A Strand Art helyszínen az idei év fő témája a Balaton lesz: a fesztiválozók elkészítik a legnagyobb balatoni festményt.

A fesztivál záró programja a kilencvenes éveket idézi majd: Total Dance party keretében SNAP! és Dj Sash mellett a Kozmix, a Hip Hop Boyz és az UFO lép színpadra, majd egy hajnalig tartó NECC Partyval zárul az eseménysorozat.