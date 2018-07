Napok óta teltházas a Hévízi Tófürdő

Bár az elmúlt napokban igazi nyár volt, a július változékony időjárása nem kedvezett sem a strandolóknak, sem az állóvizek felmelegedésének. Ha valaki még most is hidegnek tartaná a Balaton vagy a Velencei-tó 25 illetve 26 fokos vizét, akkor érdemes fontolóra vennie a Hévízi Gyógyfürdő felkeresését, ahol jelenleg pont 34 Celsius fokos a víz hőmérséklete.

Persze, ha ezt a fürdőzési lehetőséget választják, megeshet, hogy sorba kell állniuk a belépésnél. A Hévízi Televízió egyik riportjában ugyanis arról számoltak be, hogy naponta 4500-5000 vendég vesz jegyet a tófürdőbe. Idén a fürdőzők fele belföldről érkezik, ami a korábbi évekhez képest magasabb arányt jelent a külföldi vendégekhez képest; de idén is rengeteg a német turista, és szívesen mennek Hévízre fürdeni az orosz, olasz, cseh és lengyel turisták is. Sokan azért döntenek a Hévízi Tófürdő mellett, mert hisznek a víz gyógyhatásában. Azt vallják, hogy a gerinc- és az izületi kopásos betegségekre, illetve a bőrbetegségekre is javulást eredményez a megmártózás.

Hévíz azonban nem csak a gyógyulni vágyóknak lehet jó úti cél. Akkor is érdemes felkeresni, ha szeretnék aktívan tölteni a nyarat: a gyógyvízen evezhetnek, hőlégballonozhatnak, de akár segwayt is bérelhetnek. A városnéző kisvasútra is érdemes befizetni, amely kapcsán azt javasoljuk, menjenek el egészen a végállomásig, ahol hangulatos borospincék és éttermek közül válogathatnak. Ha pedig ez még mindig nem lenne elég, akkor ebben a cikkünkben például öt olyan programról olvashatnak, amit szerintünk tényleg kár lenne kihagyni egy hévízi nyaralásból.

Amennyiben már ez alapján is kedvet kaptak egy néhány napos hévízi kiruccanásra, de még nem tudják, hol szálljanak meg, akkor most adunk néhány javaslatot erre is. Ha gyerekekkel indulnak kirándulni, akkor a hévízi Hotel Carbonát javasoljuk, amelynek minden négyzetméterét a családokra összpontosítva rendezték be, és további előnye, hogy a wellness- és fitneszprogramok mellett egy hatalmas kerttel várják a vendégeiket. Ha a németekre hallgatnak, akkor a Lotus Therme szobáit választják, a német turisták szerint legalábbis ez Magyarország legjobb szállodája. Az idősebbeknek pedig Hévíz első gyógyszállodája (amelynek medencéiben még Larry Hagman is úszott) vagy a Hunguest Hotel Helios szálloda lehet a legjobb választás, utóbbi az egyik legrégebbi minősített gyógyszálló Magyarországon.