Pénteken Fürdők éjszakája: kedvezmények és programok országszerte

A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére immár 9. alkalommal rendezik meg a Strandok éjszakáját július 27-én. A jó idő miatt várhatóan megtelnek a magyarországi fürdők.

Pénteken az ország 40 fürdője várja meghosszabbított nyitva tartással, kedvezményes belépőkkel, és szórakoztató programokkal a strandolni, fürdőzni vágyókat. A szervezők várakozásai szerint idén mintegy negyvenezer látogató vesz részt a programokon.

A helyszínek jelentős része éjfélig tart nyitva, azonban több fürdő akár éjjel 2 óráig is fogadja a vendégeket élő koncertekkel, tűzzsonglőr bemutatókkal, szauna szeánszokkal Bükfürdőtől Kisújszállásig, Makótól Zalakarosig, de számos helyen lesz habparty, retrodiszkó, fényfestés, lézer show, és aqua zumba is. Bükfürdőn például Csepregi Évával retróbulizhat, a püspökladányi gyógyfürdőben délután háromtól féláron léphetnek be az esti fürdésre vágyók, a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben egészen éjfélig tart majd a habparty, Igalban fényszínház és lézershow is emeli buli fényét. A Selyemréti Strandfürdőben Roy és Ádám ad akusztikus koncertet.

A csatlakozott fürdők által meghirdetett programokról a fürdőszövetség honlapján olvasható részletes tájékoztatás; a lista folyamatosan bővül.