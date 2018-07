Gyógycentrum épül a Bihar Termálliget Strand és Gyógyfürdőben

Új gyógyágyászati részleggel bővítik a berettyóújfalui Bihar Termálliget Strand és Gyógyfürdő területét. Az új részleg létrehozását még az idén megkezdik. Hogy pontosan mikor érnek véget a munkálatok azt egyelőre nem lehet tudni, azt viszont igen, hogy az új részlegen súlyfürdőt és orvosi gyógymasszázst is igénybe vehetnek majd a betegek. A gyógyközpont létrehozásával nem ér véget a fürdő fejlesztése. Jövőre egy új fedett gyógyvizű medencét is építenek, továbbá wellness-részleget is kialakítanak. A fürdő új tereiben szaunázhatnak, használhatják a sószobát és a merülőmedencében is megmártózhatnak a vendégek - írja a termalonline.hu

Amennyiben több napon át is élveznék a fürdő újdonságait egy vadonatúj apartmanban is eltölthetnek néhány éjszakát, mivel a tulajdonosok a gyógycentrumhoz kapcsolódóan egy 50 személyes szállodát is szeretnének építeni.

A Bihar Termálligetet idén nyáron is érdemes meglátogatni, hiszen gyerekmedence, élményfürdő, termálmedencék és uszoda minden nap 9.00 és 20.00 óra között várja az uszodák szerelmeseit.