Lenyűgöző wellnessközpont épül közel a magyar határhoz, Palicson

A napokban már figyelmükbe ajánlottunk öt vajdasági fürdőhelyet, ahol olcsón csobbanhat, közöttük említettük a déli-határ mentén található, palicsi termál fürdőt is. Most arról írnak a vajdasági lapok, hogy a most működő fürdő helyén hamarosan vadonatúj gyógyvizes medence, úszó medence, pezsgőfürdő, szauna és több szabadtéri medence is épül. A Magyar Szó napilapban az olvasható, hogy a wellnessközpont egyik részlegében már jövő nyáron csobbanhatnak a turisták, őszre pedig teljesen kész lesz a komplexum.

A Palicsi-tó partjára gyerekmedencét is építenek, sőt egy hatalmas aquapark is helyet kap majd, kilenc csúszdával. A wellnessközpont fedett részében többek között tepidárium, szauna és spaközpont várja majd a látogatókat. A fedett rész is tágasnak ígérkezik, a 3000 négyzetméteresre tervezett terület egyharmadát a medencék teszik ki, míg a spaközpont 550 négyzetméter területen fekszik majd.

A röszkei határátkelőtől mintössze 22 kilométerre található Palicsra már most is érdemes ellátogatni, ugyanis a jelenleg működő gyógyvizű medence mellett gyönyörű szecessziós épületek, és egy nagy mesterséges tó fogadja a turistákat. A napokban akár híres magyar filmeket is nézhetnek itt, hiszen épp most zajlik az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválja. Valamint hamarosan kezdődik a Summer3p elektronikus zenei fesztivál is, ahol fergeteges bulikkal és családi programokkal várják a látogatókat.