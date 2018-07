Milyen étrend segít ha nyaralás közben menstruálunk?

Mindig a lehető legrosszabbkor jön meg. Különösen akkor, amikor éppen utazunk, nyaralunk, fürödnénk, strandolnánk, wellnesszelnénk. Ezen bosszúságok mellett azonban fizikai és lelki problémákat is okozhat. Mivel a legtöbb nő életében havonta visszatérő téma, ezért dietetikusunk összegyűjtötte, hogy vajon az étrendünk tudatosabb összeállítása segíthet-e csökkenteni, megelőzni, megszüntetni a vele járó kellemetlenségeket.

Talán különösnek tűnik, hogy egy utazási magazin a női havi ciklussal foglalkozik, ugyanakkor ne legyünk álszentek, ez egy természetes, élettani folyamat, semmi szégyellnivaló nincs benne. Kihathat az utazásaink hangulatára és élvezhetőségére is. Természetesen tiszteletben kell tartani, hogy ez egy intim dolog, magánügy, nem kell kiteregetni a szennyest. De megfelelő módon és diszkrécióval kezelve nem kellene, hogy irtó kínos legyen, ha éppen ezzel küzdünk.

Számos félreértés, vita, konfliktus elkerülhető lenne, ha nehéz napjainkon, vagy éppen előtte, diszkréten, de szükség esetén megosztanánk a szűkebb környezetünkkel, hogy mi a helyzet, hogy képben legyenek. Nem lettünk ugyanis bunkók, munkakerülők, lusták, zombik, antiszoc-ok, házi sárkányok és egyebek, csak egyszerűen menstruálunk. Emiatt pedig feszültebbek, fáradékonyabbak, frusztráltak, idegesek, sírósak, érzékenyek, szimplán NŐK lehetünk. Ami pedig a havonta változó intenzitással megmegjelenő tüneteket illeti: lehet puffadás, has- és deréktáji görcs, fokozott vizeletürítés, esetleg hasmenés, hányinger, hányás, rosszullét, ájulás, szédülés, fejfájás.

Mindezek mellett azért persze nem kell tragédiaként megélni magát a havi ciklust. Sőt a hosszan tartó, kínzó, a mindennapi tevékenységeket, munkavégzést megnehezítő menstruációs görcsöket sem kell tűrni: menjünk ilyenkor orvoshoz és alaposan vizsgáltassuk ki magunkat, hogy kiderüljön az esetleges ok.

Ma már nem szégyen fájdalomcsillapítót bevenni, elvonulni, korán lefeküdni, többet pihenni; ránk fér. Később majd behozzuk a lemaradást a ciklus változásával. Ettől is szép a női lét, hogy folyamatos körforgásban vagyunk, de ha tudatosan készülünk a változásra, talán jobban tudunk vele tervezni is, például nyaralás esetében is.

Hogy jön ide az étrend?

Igen is van köze a menstruációnak az étkezésünkhöz. Bizonyos étkezési szokásaink ugyanis, ha nem is nagy, de valamekkora hatással lehetnek a menstruáció alatti panaszok megjelenésére, erősségére. Éppen ezért, ha szeretnénk egy kicsit irányítani a menzeszünket, még ha önmagában az időpontját nem is teljesen mi határozzuk meg, rendszerességére, késésére, hosszára és intenzitására hatással lehetünk. Mindezek függhetnek az életmódunktól. A tartós stressz, a testi-lelki megrázkódtatások, krízisek, a jet lag, az alul-, vagy éppen a túltápláltság, sőt, még a túledzés is kihathat a menzeszre, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Mit együnk és mit ne, ha görcsölünk?

Sajnos csodaélelmiszer ez esetben sem létezik, de egyénileg mindenki kitapasztalhatja, mi válik be. Jómagam is számos praktikával kísérleteztem, és évek után sokkal megengedőbb is lettem magammal és a „mensi" alatti étkezésemmel kapcsolatban.

Hello csokoládé!

Régebben mindig szkeptikusan fogadtam az akkor számomra csak sztereotípiának tűnő helyzetet, miszerint minden menstruáló nő megőrül a csokoládéért. Engem éppenséggel hidegen hagyott a csoki. Aztán volt egy fordulópont az évek során, amikortól én is csatlakoztam a táborhoz. Ugyan nem tömtem és tömöm magamba azóta sem tábla szám a csokoládét, de határozottan jobban kívántam/kívánom az édességet a menzesz előtti héten, mint bármikor máskor a hónapban. Idővel rájöttem, s ezt tanácsként is sugallom, hogy ha értelmes keretek között, de engedünk ilyenkor a csábításnak és jó minőségű csokit eszünk, lelkileg is és fizikailag is jobban érezzük magunkat.

Ez persze akkor érvényes, ha a hónap többi részében aztán behúzzuk a nassolás kézifékét. A dolog hátterében egyes kutatások szerint a női szervezet ilyenkor szokásos magnéziumszintjének csökkenése áll. S mivel a csokoládé, kakaó viszonylag gazdagabb a görcsoldó hatású magnéziumban is, ez és az endorfin-, szerotoninszintünk átmeneti növelése is magyarázhatja a csokoládé áldásos hatásait.

Vasat ide!

Közismert, hogy a menstruáció okozta vérvesztés miatt a nők fokozottabban ki vannak téve a vashiány kialakulásának, ezért a vasban gazdag ételek fogyasztása javasolt a számukra. A görcsök ellen nem véd, de a mély kóma állapotára hajazó fáradtság érzetünkön enyhíthet. A vegetáriánusok nem járnak jól ez esetben. Ámbár a növényi alapú étrend esetén a vashiány nem jelentkezik hirtelen, a szervezet vasraktárai egy idő után kiürülnek.

Ráadásul a zöldségek, gyümölcsök C-vitamintartalma segíti a növényi eredetű, amúgy az állati eredetűnél kevésbé jól felszívódó vas hasznosulását. Ha amúgy nem vagyunk nagy húspártiak, azért legalább a nehéz napok előtt kicsivel és alatta fogyasszunk húst. De ne csak fehéret, valamennyi vörös húst is, mivel utóbbiban több a vas (dacára annak, hogy alapvetően inkább a fehér húsok fogyasztására buzdítok mindenkit). Nem kell persze minden nap steaket vagy hamburgert enni, havi néhány alkalom is megteszi. S inkább a színhúst, mint sem a feldolgozott húskészítményeket válasszuk.

Ne vigyük túlzásba a sózást!

A menstruáció előtti időszakában induló fokozott vizesedés, lábdagadás ellen jól beválhat, ha csökkentjük az étrend konyhasó-tartalmát, vagyis a nátrium mennyiségét. Mivel jellemzően a konyhasóból származik a felesleges nátrium, ezért ezen tudunk spórolni. Sajnos, nem elég csak kevésbé sózni az ételeinket, mivel az élelmiszerekhez iparilag hozzáadott és a készen vásárolt ételek sótartalma is számít. Ezeket nem igazán tudjuk befolyásolni, egyedül azzal, ha minél kisebb só(nátrium)tartalmú termékeket választunk.

Kerülendők ilyenkor az egyértelműen sós ételízesítők, a feta, juhsajt, füstölt sajt, sajtkrém, a felvágottak, a chips, ropi, sós kekszek, rágcsák, popcorn, de érdemes a kész mártások, szószok, savanyúságok esetében is mértékletesebbnek lenni. Ha ásványvizet iszunk, cseréljük kisebb nátriumtartalmúra! Ha van bevált vízhajtó gyógynövényteánk, bevethetjük ezt is, mivel ilyenkor a hízásunk nagy részt a vízvisszatartásból is adódik, ilyenkor ez indokolt lehet.

Rostok és egyebek

A menzesz az emésztésünket is eléggé megráncigálja, előbb beszorulunk, majd hirtelen minden távozna. A PMS idején fogyasszunk minél több rostdús ételt, élelmiszert: zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonákat! Ugyanakkor ne essünk túlzásba se a sok rosttal, vagy a kevés vízfogyasztással, mert ezek is szoruláshoz, puffadáshoz vezethetnek. A cél, hogy a vegyes, változatos étrendre törekedjünk. Fogyasszunk rendszeresen halat és/vagy lenmagot az ómega-3 zsírsavtartalma miatt; szintén jó hatással van a szervezetünkre és a hormonális egyensúlyunkra.

A menstruáció alatt a sok pihenés mellett kövessük a testünk jelzéseit, együk, ami jólesik, amit egyáltalán meg bírunk enni (az első két napon legalább is úgy érzem, mintha mini atomháború dúlna a gyomromban)! Ha lehet, kerüljük a koffeindús, alkoholtartalmú italokat, mivel ilyenkor rosszabbul reagálhatunk rájuk! Ezen időszak alatt a cukorral, vörös húsokkal már legyünk mértékletesebbek! A nehéz időszakokban javasolt még magnézium, cink, valamint B6-vitamin szedése, hogy később enyhébbek legyenek a görcsös fájdalmak.

S a végére egy tanács: vezessünk menzesz naptárat is. Off-line, on-line, ahogy tetszik, de ez segít előre megjósolni a következő ciklus várható idejét, ami a nyaralás, utazás időzítésekor, tervezésekor nagy előnyt jelenthet. Persze akkor, ha szabályos és rendezett, de az már nem csak az étrend függvénye.