Sörfürdőre vágyik? Irány a tiszakécskei fürdő!

Ízlelgetett már banános, csokoládés nyalánkságot szaunázás közben? És jégáfonya pálinkát? Mindkettőt megkóstolhatja szombaton 15 óra és 17 óra között a Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő szaunáiban, Tiszakécskén.

A Gyümölcsözön Szauna Délután alkalmával kivis és gránátalmás peelingben is részesülhet a finn szaunában, de fogyasztásra alkalmas gyümölcsből és gyümölcsös teákból sem lesz hiány a szaunák előtti térben.

Jó hírünk van azoknak is, akik a nyári hőségben inkább hideg sörrel frissülnének fel - ugyanis erre is lesz lehetőség a hétvégén Tiszakécskén. A fürdőben kétnapos Sör Fürdő Fesztivált szerveznek, ahol a látogatók mindkét napon sörversenyen és sörös animációs programokon vehetnek részt, de akár benevezhetnek egy sörhas vagy sörmell-versenyre is - jelentsen utóbbi bármit is.

Július 27-én pedig akár holdfényben is ücsöröghet a tiszakécskei fürdőben. Ahogyan azt korábbi cikkünkben is írtuk: a Strandok Éjszakájára külön programokkal, pizza- és koktélkuponnal, lézershow-val és tűzzsonglőrökkel készülnek.