Egy óriás szódásszifon formájú toronyból csúszhat le a jövőben a győri Rába Quelle Gyógy-,Termál- és Élményfürdőben. A nem mindennapi élményt a tervek szerint egész Magyarországon csak ebben a fürdőben lehet majd átélni, hiszen ha elkészül, egyedinek számít az országban. A helyiek szerint, a hatalmas szódásszifon a város egyik jelképévé is válhat - írja a termalonline.hu.

Hogy miért éppen szódásszifonnal akarnak kitűnni a többi fürdő közül a győriek? Ennek oka, hogy a szódavizet előállító gép feltalálójának, Jedlik Ányosnak erős győri kötődése van. A cél pedig az, hogy a fürdő új elemeit győri vonatkozásúra tervezzék.

A tervek szerint a fürdő fedett része is megújul. Bővítik a szaunarészleget, nagyobbak lesznek, a jelenleg szűknek bizonyuló pihenőterületek, és egy 500 négyzetméteres új gyerekmedencét is kialakítanak. Újdonságnak számít továbbá, hogy a sátras uszodát fedetté alakítják át, és a termálfürdő előtti tér is új arculatot kap. Jelenleg a tervezés és az előkészületek folynak, a tényleges kivitelezés jövőre kezdődik.