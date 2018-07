Fertőzéssel érhet véget a nyaralása, ha a dubrovniki öbölben strandol

„Ne koristite ovu uvalu za kupanje!", azaz „Ne fürödjön ebben az öbölben!" feliratú táblával találkozhat a dubrovniki Pile-öböl partján. A felszólítást jobb komolyan venni, mert akár fertőzéssel is végezheti a nyaralást. A Dnevnik horvát lapban tegnap jelent meg a hír arról, hogy az Adria ezen szakaszán betiltották a fürdőzést.

A víz szennyezettségére a Megyei Közegészségügyi Minisztérium alkalmazottai hívták fel a figyelmet, miután több helyi lakos is jelezte feléjük, hogy valami nincs rendben a tisztaságával. Az öböl vizét ezt követően laboratóriumban is megvizsgálták. Az eredményekből kiderült, hogy nagyobb mennyiségű fekáliás szennyezésről van szó. Azt egyelőre nem tudják, honnan került a tengerbe a szennyvíz. A vizsgálatok jelenleg is folynak.

A szakemberek azt javasolják a turistáknak, amíg nem sikerül megtisztítaniuk a vizet, semmikép ne ússzanak az öbölben. Sőt, a strandolást is mellőzzék ezen a partszakaszon.