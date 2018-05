Az európai strandok 85 százaléka kiváló minősítést kapott

Az európai fürdőhelyek több mint 85 százaléka kiérdemelte az Európai Unió szigorú minősítési kritériumai alapján a legmagasabb, kiváló minősítést az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kedden közzétett éves jelentése szerint.

Máltán, Cipruson, Görögországban és Ausztriában a fürdővizek legalább 95 százaléka kiérdemelte a kiváló minősítést, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken a víz csaknem teljes mértékben mentes az emberi egészségre és a környezetre ártalmas szennyezőanyagoktól.

Magyarországon a fürdőhelyek 70,8 százaléka kapott kiváló minősítést.

A legkevesebb kiváló vízminőségű fürdőhely Bulgáriában (44,2 százalék), Albániában (54,9 százalék) és Svédországban (58,7 százalék) van.

Az elmúlt évben ellenőrzött 21 801 európai fürdőhely, amelyek közül 21 509 (95,9 százalék) található az EU 28 tagállamának területén, csaknem kivétel nélkül megfelelt az uniós jogszabályok vízminőségre vonatkozó minimumkövetelményeinek - olvasható az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai Bizottság jelentésében.

Az európai fürdőhelyek vízminősége jelentősen javult az elmúlt 40 évben, az uniós fürdővízminőségi irányelv bevezetése óta. Az irányelvvel bevezetett hatékony ellenőrzés és irányítás a vízbe bocsátott kezeletlen vagy csak részben kezelt települési és ipari szennyvíz mértékének drasztikus csökkenéséhez vezetett. Ennek köszönhetően egyre több fürdőhely minősége nemcsak hogy a minimumkövetelményeknek, de a legszigorúbb minőségi szabványoknak is megfelel. Az idei jelentés mellett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egy frissített interaktív térképet is elérhetővé tett, amelyen fel vannak tüntetve az egyes fürdőhelyek minősítései. Ugyanezen weboldalon elérhetők a frissített országjelentések is.