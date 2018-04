Hajdúnánás is felkerült hazánk gyógyhely-térképére

Két évig tartó folyamat eredményeként Hajdúnánás Magyarország 35. minősített gyógyhelye lett, ezzel pedig a hajdúsági fürdőváros is csatlakozott az ország legelismertebb gyógyturisztikai célpontjai közé - írja a Turizmus.com.

Hajdú-Bihar megyében eddig két város, Hajdúszoboszló és Debrecen szerezte meg ezt az elismerést. A minősítés során ezúttal is vizsgálták az infrastruktúrát, a kiemelten védett területre előírt levegőtisztasági értéket mind a négy évszakban, a zajszintet, valamint a zöldterületek nagyságát és minőségét.

A város számára a gyógyhellyé minősítés nemcsak marketing, de pályázati szempontból is fontos turisztikai állomás, hiszen több hazai, illetve uniós pályázat előtérbe helyezi a gyógyhelyeken megvalósuló fejlesztéseket. Ezen kívül több nyugat-európai ország egészségbiztosítója is megtéríti ügyfeleinek a magyarországi gyógykezelés költségét, ha a balneoterápiás gyógykezelés egy gyógyhelyen valósul meg, így aztán Hajdúnánás is a külföldről érkező vendégek számának emelkedésében bízik.

Az 1962. július 15-én megnyílt strandot egyébként a város az 1019 méter mélyről feltörő 67°C-os gyógyvízének köszönheti. Területén ma egy feszített víztükrű úszómedence, egy pancsolómedence, két csúszdákkal felszerelt tanmedence és két gyógymedence található. A különböző gyógyhatású szolgáltatásai között balneoterápiás kezeléseket is találnak a fürdőzők. A hajdúnánási fürdő egyébként hazánk egyik legolcsóbb fürdője, nézze meg a többit is ebben a cikkünkben.