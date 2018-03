Tippek, trükkök, zöldségcsíkok a tavaszi fáradtság ellen

A hosszú, nyirkos, szeles, sötét tél végén, a már nagyon várt napfényes tavasz kezdetekor a legtöbben átesünk egy olyan hosszabb-rövidebb perióduson, amikor úgy érezzük, csak a napi rutin tart össze minket. És bár nemcsak testileg, de lelkileg is kimerülhettünk a téli hónapok alatt, szerencsére néhány egyszerűbb változtatással hamar visszanyerhetjük vitalitásunkat és életkedvünket. Dietetikusunk tanácsai.

A tavaszi fáradtság nem egy hivatalos orvosi diagnózis, ugyanakkor mindenki pontosan tudja, mit értünk alatta. Ólmos fáradtság, aluszékonyság, levertség, koncentrációs problémák, depresszívebb, nyomott hangulat, általános rossz közérzet is társulhat mellé. Nem szeretjük. Minden évben reméljük, hogy elkerül, de valahogy újra és újra belecsúszunk. Ahhoz, hogy jövőre mégis megússzuk, lássuk, mi okozhatja!

Napfény = instant boldogság

Az őszi-téli hónapok során csekély mennyiségű napfény ér minket (keveset megyünk ki a szabadba, és akkor is állig beöltözve), legalábbis ezen az égtájon. Ha nem utazunk el síelni, snowboardozni, vagy esetleg a Föld azon országaiba, ahol ilyenkor éppen nyár van, akkor már csak emiatt is rosszabbul vehetjük a mindennapi akadályokat, mert már annyira várjuk a jóidőt.

A napfény ugyanis nemcsak a D-vitamin-termeléshez szükséges, de az általános hangulatunkra, alvásunkra is jelentősen kihat a szerotonin és a melatonin hormonok szintjének befolyásolása révén. Elég csak arra gondolni, hogy milyen boldogságbombát okoz egy hirtelen jött tavaszi nap, amikor végre lekerül rólunk a télikabát, a csizma, szoknyát húznak a nők..., és egyből minden szépnek és jónak tűnik körülöttünk, pláne, hogy még a madarak is csiripelnek közben - tömény giccs. Bár ez a váratlan idill időnként havazással tarkított, ilyenkor mégis felébred bennünk a remény, hogy lesz majd egyszer még nyár is. Ezt a lendületet érdemes gyorsan meglovagolni és nekilátni végre a hónapok óta tervezett életmódváltásnak (emlékszünk még, mit fogadtunk meg újévkor?), vagy csak egy kis tavaszi tuningnak a szélsőséges böjtök, kúrák mellőzése nélkül persze.

Téli lakomák átka

A csekély fénymennyiség mellett az étrendünk gyengébb minősége, összetétele is indokolhatja, hogy tavaszra nagyobb a vitamin-, ásványianyag-hiányos állapotok kialakulásának valószínűsége. Ilyenkor elsősorban a C-, B-vitaminokból, ill. az említett D-vitaminból jelentkezhet hiány, de akár a vas pótlása is szükségessé válhat (bár nem csak étrendi oka lehet a hiányának). Azonban a vas esetében már végképp ne egyedül döntsünk, mert a túladagolásnak is lehetnek mellékhatásai és a kiváltó okot is fontos tisztázni! Vitalitásunkat az egyoldalú étrend is meghatározhatja, elvégre a téli hónapok alatt valahogy nem a zöldségek, gyümölcsök fogyasztására helyeződött a hangsúly. A karácsonyi, szilveszteri dőzsölést követően még a farsang sem az egészségbarát étrendről szól általában. Bár ez is csak rajtunk múlik, a hagyományok őrzése mellett az egészségünkre is tudunk figyelni, ha tényleg akarunk.

Mozgással a vitalitásért

A harmadik összetevője lehet a tavaszi borúlátásunknak, hogy ha télen elhanyagoltuk a mozgást, és ezért szépen csendben felszaladt néhány felesleges kiló. Emiatt az önbizalmunk, önértékelésünk sem a régi, és ördögi körként még a mozgáshoz való motiváltságunk is csökken, mert legszívesebben ki sem mozdulnánk otthonról, nehogy más is észrevegye a hurkáinkat. Pedig ennek sem kellene feltétlenül így lennie, hiszen mozogni nem csak a szabadban vagy a sípályán lehet, hanem akár otthon és az edzőteremben is. Kifogásokat persze mindig mindenre lehet találni.

Mit tegyünk ellene?

Először is ne keseredjünk el, van kiút! Habár az időjárás még szeszélyes, ez azért némi haladékot is ad számunkra, hogy néhány hét vagy hónap alatt ismét formába lendüljünk. A változáshoz idő kell, ne várjunk csodákat egy hétvége alatt! Vegyük számításba, hol lehet a hiba: az étrendünk, a fizikai aktivitásunk, esetleg a szabadban töltött idő hiánya, vagy mindez együttvéve okozza-e a levertségünket. Vagy egyszerűen csak túlvállaltuk magunkat a munkahelyi, otthoni és egyéb teendőinkkel...

Vitaminok, ásványi anyagok természetes forrásból

Ne kezdjünk el őrült módon mindenféle vitaminkapszulát beszedni, előbb próbáljuk rendezni az étrendünket! Irány a piac vagy a közeli zöldséges, szupermarket és töltsük fel a konyhát friss zöldségekkel, gyümölcsökkel! Ha már mindezek otthon vannak, könnyebben rávesszük magunkat, hogy tízóraira, uzsonnára magunkkal vigyünk egy adag jóízű (nem tejfölös-majonézes) salátát, házi készítésű smoothie-t (érdemes beruházni egy ilyen gépre is akár, nem csak trendi, de nagyon hasznos szerkezet), turmixot, vagy apróbb darabokra vágott zöldségcsíkokat. Természetesen a nassolnivalókat is cseréljük le inkább ezekre, és egyben az édességfogyasztást is csökkentsük le heti 1-2 adagra. A teljes tiltásnak nincs értelme, hamar visszaüt.

Igen, némi erőfeszítéssel és pepecseléssel jár, és több időt töltünk majd a konyhában, de valamit valamiért, nem adják ingyen az egészséget sem. Idővel viszont olyan rutinná válik mindez, hogy még a kollegáink is követni fogják a jó példánkat. A főnökünk is külön örülni fog, hogy nem jelentünk be újabb betegszabadságot, mert ismét visszaestünk valamilyen felső légúti nyavalyába.

Mozduljunk meg!

Amikor már az étrendünk a helyén van, iktassuk be újra a mozgást a mindennapjainkba, ha esetleg a téli bekuckózás miatt ellustultunk volna. A „húsvéti nyuszitól" csokitojás helyett kérhetünk akár újabb edzőbérletet, edzőruhát, vagy valamilyen egyszerűbb otthoni tornaeszközt (lábsúly, gumiszalag, súlyzókészlet...), de ezek nélkül is, a mostanában reneszánszukat élő saját súlyos gyakorlatokkal is könnyedén formába lendülhetünk. Ma már számos applikáció, videós segítség a rendelkezésünkre áll a home fitnesz-hez is, csak kellő elszántság szükséges hozzá.

Irány a jó levegő!

Használjuk ki, hogy most már érezhetően hosszabbak a nappalok és töltsünk minél több időt a szabadban! Sétáljunk többet, a hétvégékre szervezzünk rövidebb kirándulásokat, túrákat, így a kellemest a hasznossal összekötve az egyre több napfény által több D-vitaminhoz is jutunk. S bár még mindig indokolt lehet a kapszula, csepp formájában történő pótlás is, az adagolásról kérjük ki orvosunk, dietetikusunk véleményét!

Szánjunk időt a regenerációra is! Nem szégyen a pihenés, de hasznos. Ne az alvásmennyiségünkön spóroljunk, mert kialvatlanul ismét ott leszünk, ahol elindultunk! A megfelelő időbeosztás és a feladatok megosztása már fél siker annak érdekében, hogy jusson elég időnk a pihenésre, alvásra, kikapcsolódásra. Ehhez is találunk számtalan app-ot, on-line tervezőt, kurzust, de végső esetben igénybe vehetjük akár egy, a témára szakosodott coach segítségét is, ha egyedül nem megy a „time-management".

Cikkünk szerzője Schmidt Judit dietetikus.