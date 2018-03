Ünnepelje a Víz Világnapját: szárazon és vízen!

Minden évben megemlékezünk a Víz világnapjáról, hiszen a levegő után a víz a második dolog, ami nélkül nem jutnánk messzire. Az idei év szlogenje a „Védd természetesen!” Az árvizek, aszályok, vízszennyezés egyként károsítják a növényzetet, talajt, folyókat, tavakat. Hogyan csökkenthetjük az ezek által okozott károkat? Hogyan szabhatunk gátat a környezetszennyezésnek?

Az idén szomorú aktualitása is van a Víz világnapjának: mint hírül adtuk, bolygónk eljutott oda, hogy egy nagyvárosban elfogyjon az ivóvíz. Fokvárosban már 2017 telén megkongatták a vészharangokat, és szigorú korlátozásokat vezettek be a vízfogyasztást illetően. A „zéró nap", amikor végleg elfogy az ivóvíz és lajtoskocsiból mérik majd a lakóknak a fejadagot, nyár elején várható, addig is a legmenőbb helyi séf „száraz" konyhával kísérletezik – olyan éttermet nyit, ahol minimális a vízfogyasztás, sőt, az ételek előállításához egyáltalán nincs is rá szükség.

A Víz világnapjának immár van hivatalos magyar honlapja is. És most nézzük, milyen programok lesznek országszerte a Víz világnapja kapcsán, akkor is, ha csobbanni szeretne, és akkor is, ha csak többet szeretne megtudni a vízről.

Programok szárazon

Nem kell feltétlenül fürdőruhát ölteni március 22-e környékén. Az esztergomi Duna múzeumba érdemes mihamarabb ellátogatni, melyet családoknak már jó szívvel ajánlottunk korábbi cikkünkben, mert itt egy kiállítás hamarosan bezár. Mint a múzeum közösségi oldaláról megtudtuk, A Duna Múzeum 17 éves állandó tárlata március 31-ével bezár, hogy egy évvel később átadja helyét egy új, 21. századi kiállításnak. Bővebben itt is olvashat erről.

Kíváncsi rá, hol van és hogy néz ki a Bakony legnagyobb forrása? A Tiszta-víz felkeresére indul túra március 24-én Bakonybélből. Túrabakancs vagy vízálló lábbeli erősen ajánlott! A táv 18-20 kilométeres lesz, a szintemelkedés 370-450 méter, időben pedig 6-7 óra. A pontos útvonal még kialakítás alatt van, de az biztos, hogy a találkozó 10.15-kor lesz a bakonybéli faluház előtt. További információkat itt talál.

Ha esetleg az országnak egész más táján találja magát ezekben a napokban, akkor se essen kétségbe. Gyula városában a Vízügyi Székház előtt emlékeznek meg a Víz Világnapjáról március 22-én. A Bodoki szobornál színpadot állítanak, melyen programok, vízügyes bemutatók, óriásgépek szórakoztatják majd a résztvevőket. Gyulát egyébként is ajánlottuk, gyerekkel van anélkül, akár egy hosszú hétvégére is, annyi érdekes programot találhat itt.

Szegeden stílszerűen az „Öreg Hölgy" víztorony lesz a Víz világnapi rendezvények fókuszpontja. A Szent István téri műemlék víztorony március 23. és 25. között nyílt napokon várja a látogatókat. Az állandó kiállítások (a szikvíz, illetve a fizika története) mellett vízzel kapcsolatos hasznos kiadványokkal, játékokkal, érdekes kísérletekkel is készülnek a szervezők. A látogatáshoz nem kell előzetesen bejelentkezni. Pénteken (március 23-án) ingyenes a belépés a víztoronyba. Tovább információkért kattintson ide.

Budapesten az Aquincumhoz érdemes menni, hiszen nem újdonság, hogy hazánk fürdőkultúrája a rómaik érkezésével lendült fel. Itt március 24-én ingyenes tárlatvezetés keretében ismerkedhetnek az érdeklődők a helyi fürdőkultúrával.

A Víz világnapja fürdőinkben

Magyarország gyógyvízkészletét tekintve a világ első öt leggazdagabb állama közé tartozik. Szinte nincs olyan pontja az országnak, ahol ne lenne gyógyforrás. A Magyar Fürdőszövetség évek óta lelkes támogatója a Víz világnapjához kapcsolódó kezdeményezéseknek, így az idén is szorgalmazta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan minél több uszoda és magyar fürdő csatlakozzon a Víz Világnapjához. A szevezet szerint sosem késő az életmódváltás, s erre jó lehetőség a március 22-e, hiszen ezen a napon minden a vízről szól.

Ezen a napon sok fürdő egészen kreatív ötletekkel állt elő, hogy a vendégek számára is emlékezetes maradjon a Víz Világnapja.

Hogy csak néhány példát említsünk, Algyőn például azok a családok, akik a témához kapcsolódó rajzzal érkeznek, 20 százalék kedvezményt kapnak a családi belépő árából, és a szaunajegy egész nap csupán 660 forintba kerül majd. A Kecskeméti Fürdőben március 22-én sötétedés után gyertyafényes termálfürdőzés lesz a kültéri termál medencében. A vendégek itt egyébként „vízi totót" is kapnak, melyekkel belépőjegyeket lehet nyerni. Az Év fürdője díj nyertese, az ötmilliárdból megújuló hajdúszoboszlói Hungarospa-ban minden vendégnek egy üveg ásványvízzel kedveskednek, a mezőkövesdi Zsóry-fürdőben pedig kedvezményesen, 1550 forintért csobbanhatnak a látogatók.

Budapesten, a Széchenyi fürdőben március 22-én 12 és 16 órakor vehetnek részt a látogatók gyógyvízkóstoláson és idegenvezetésen (előzetes bejelentkezés szükséges), 19 órakor pedig Meseest kezdődik felnőtteknek a vízről. A Lukácsban a kóstolás és idegenvezetés 15 és 17 órakor kezdődik, a Király fürdőben 13, 15 és 17 órakor kerül rá sor, ezekre is be kell jelentkezni. A Gellért egész napos programjait hosszú lenne felsorolni, a látványos légtornász produkciótól a táncos időutazásig itt minden lesz – részletes tudnivalókért kattintson ide.

A fürdők részletes programjairól a Magyar Fürdőszövetség honlapján, illetve az egyes fürdők saját honlapján tájékozódhatnak. Előbbi listát folyamatosan bővítik.