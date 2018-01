Tetőtéri medencét építenek a zalakarosi fürdőbe

Egymilliárd forintos fejlesztés előtt ál a zalakaros fürdő, amelynek gyógycentrum részlegében felújítják a fedett és szabadtéri medencék környezetét, miközben egy új épületet is kialakítanak. A háromemeletes komplexum alsó szintjét a gépészeti berendezések foglalják el, az első szintre egy teljesen új szaunavilágot terveznek, a második emeletre pedig egy nyitott, melegvizes panoráma medencét és egy medencebárt építenek - olvasható a Zaol.hu cikkében, amely Cziráki Lászlót, a zalakarosi fürdő új igazgatóját kérdezte terveiről. Cziráki a fürdő egymilliárd forintos fejlesztési tervei között arról is beszélt, pár éven belül szeretnék azt is elérni, hogy vendégeik a fürdő egész területén készpénz használata nélkül is tudjanak fizetni.