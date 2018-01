Csobbanna a hétvégén? Mutatunk pár helyet

Úgy tűnik, a termálfürdők hisznek a téli feltöltődésben, legalábbis kedvezményes ajánlataikból ez derül ki. Január második hétvégéjén több helyen is érdemes lesz csobbanni az országban. Mutatjuk, hová menjen.

Mint a termalonline.hu oldalról megtudtuk, nem lesz pangás a fürdők háza táján januárban.

A debreceni Aquaticum január 8-án indított akciója egészen február 15-ig kitart. Az akció lényege, hogy két belépőjegy mellé egy félárú kupon is jár, melyet február 25-ig használhatnak fel a látogatók. Emellett éjszakai fürdőzéssel is készülnek január 13-án, amikor is este héttől hajnali fél egyik ázhatunk. A jegy 1700 forint a programra, mely a szaunát nem tartalmazza, a napijegyhez pedig 21 óra után 1000 forintos kiegészítő jegyet kell venni.

Győrben már ma este fürödhet a Rába Quellében. A két szaunaszeánszot is magába foglaló program 21 órakor kezdődik, ára 3050 forint. Aki nem bírja a hőséget, és csak csobbanna, annak 2350 forintot kell fizetnie.

Hajdúszoboszlón a "Téli feltöltődés" akció január 15-én kezdődik, melynek keretében a szaunajegy féláron lesz (800 helyett 400 forintért), és egészen február 15-ig így marad.

Igalban a hétvégékre és a családi jegyekre összpontosítanak az akciók. Már a január 13-14. hétvégén is igénybe vehetők a kedvezmények, melyek az eredeti listaárhoz képest 1000-2300 forint megtakarítást biztosítanak a termálélményt kereső családoknak.

Komáromban január 13-án lesz éjszakai fürdőzés a Brigetio gyógyfürdőben. A 20.30-tól éjfélig tartó programra a jegy 1500 forint, a szaunával kombinált jegy 2000 forint. A hagyományosan nagy népszerűségnek örvendő programra érdemes előre megvenni a jegyeket.

Miskolctapolcán még visszasírják a szilveszteri bulit, úgyhogy január 13-án szombaton DJ-t hívnak, és este 8-tól éjfélig rophatják a látogatók. Voksán Virág 22 órakor teszi tiszteletét a party-n. Napijeggyel ingyen maradhat estére is, ha csak a buli érdekli, akkor 2000 forint lesz a belépőjegy.

Tiszakécskén továbbra is érvényes a "Termál Szerda" nevű kedvezménycsomag, amikor a belépőjegy mindössze 1200 forint, és a fürdő pizzériája is akciósan kínálja az ételeket.

Zalakaroson nagy élet van ilyenkor is a fürdőben. Január 13-án aquafitnesz és aquasalsa is lesz, fél egykor pedig labdás programot tartanak a főépület gyermekjátszójában.