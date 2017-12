A legjobb ajándékok a wellness szerelmeseinek 2017-ben

Ha ezt a cikket olvassa, azt tippeljük, akad a szerettei között wellness-rajongó. Nekik készültünk olyan ajándékötletekkel, amiket otthon vethetnek be a hétköznapok szürkesége ellen. Ha pedig inkább szállodába vagy gyógyfürdőbe utalná be az illetőt, arra is adunk ötleteket.

Masszázs minden mennyiségben

Ha szerettünk imádja a masszázst, de azért mindennap nem telik neki rá, jó megoldás lehet egy abszolút profi önmasszírozó eszköz. Persze kaphatóak egyszerűbbek is, amik mechanikai úton hatnak, mint például ez, de ha az illető az infra adta meleget is kedveli, akkor egy infrás masszírozót is könnyedén beszerezhetünk. Ha igazán kényeztetni szeretnénk az illetőt, pompás megoldás az a masszírozó, mely siacu masszázst kínál négy különféle masszírozóbetéttel, szintén infrával kombinálva.

Élményt ajándékba

És ez még mind semmi: a lakást is nagyszerűen feldobja, szóval tulajdonképpen kettő az egyben az elektromos siacu párna. Az elegáns fekete dizájn miatt nem kell rejtegetni, jó helye lesz a kanapén, a megajándékozottnak pedig nincs más dolga, mint esténként szépen leülni és nekidőlni. Minden egyéb mellett ahogy tavaly, úgy az idén sem foghatunk mellé egy masszázsbérlettel, ami a közelbe szól, és az ajándékozott könnyedén fel tudja dobni vele a hétköznapjait.

A masszírozás mellé vagy helyett jól jöhet más is az otthoni lazításhoz.

Egy levendulás melegítőzsákocska akár masszírozás előtt is jó szolgálatot tehet. A minimál szarvasagancsos díszítéssel ellátott dizájn mögött búzaszemek és szárított levendula lapul. Két percig kell a mikróban melegíteni, aztán a kívánt testrészre helyezni – a sportolás utáni izomgörcsöket is kellemesen enyhítheti.

Ha szerettünk szívesen köti össze az otthoni wellness-t a szépítkezéssel is, akkor választhatunk neki olyan különlegességet, mint egy matcha teás arcmaszk-készítő készlet. Az ellenőrzött bio-alapanyagból álló csomagban a matcha teaporon kívül rózsavíz és zabpehely lapulnak, az elkészítési útmutatóval és a hangulathoz illő tálkával együtt. Szintén arcápoláshoz találtunk egy másik extrát is, amivel házilag gőzölheti arcbőrét, a klasszikus módon, egy tál fölé hajolva, csak éppen a vízbe e csomagocska tartalmát teheti, amelyben kamilla, levendula, körömvirág, rózsa és holt-tengeri só találhatók.

Ha pedig az otthoni csobbanáshoz szeretne egy ötletes ajándékkal hozzájárulni, ezeknéla francia makaronoknak látszó fürdőbombáknál jópofábbat nem találtunk a piacon.

Ha a vicces helyett inkább az elegáns vonal mentén szereznénk örömet, ez a belsejében rózsaszirmokat rejtő fürdőbomba lesz a megoldás. Igazán dekadens hangulatra – vagy ha az ajándékozott férfi – ajánljuk ezt a boralapú szappanszettet, mely nem csupán bort tartalmaz, de az illatait is egy-egy bortípusra hangolták: a chardonnay-hez citrusokat adtak, a pinot noir-hoz bogyósgyümölcsöket és szilvát. Mert a borral indított nap rossz nem lehet!

Wellness-utalványok

Mondani sem kell, a legjobb ajándék a wellness szerelmeseinek az, ha élményt ajándékozunk nekik. Ha fogalmunk sincs, hová menne az illető szívesen, az ajándékutalvánnyal nem foghatunk mellé. Egy teljes évre szóló kupont kedve szerint használhat fel, és wellness-üdülésének több helyszín közül is választhat, de akár egy adott szálloda többféle csomagja közül is választhat – pénztárcája szerint.

Hasonlóképpen jó megoldás a néhány órára vagy egy-egy napra szóló wellness-belépő. Érdemes az akciós üdüléseket kínáló oldalakon tájékozódni, és lecsapni a kedvező árú napi belépőkre, vagy közvetlenül a fürdőknél ajándékutalványt venni.



Ha tudja, hogy az illető régóta vágyik kipróbálni egy különlegesebb wellness-kezelést, akkor olyan szállodába vagy gyógyfürdőbe küldje, ahol ezt megteheti. Korábbi cikkünkben többek között az iszapkezelést, a ultrahang-, mágnes- és fényterápiát is bemutattuk. Ajándékozhat akár súlytalan lebegést is szerettének, melyből csupán egy óra öt-hét órányi alvással is felér, és azonnal érezhető pozitív hatása van a közérzetre.