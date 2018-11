Először Galyatető, most már a Kékes is eltűnt a hó alatt

Az elmúlt napokban véget ért az ősz végi időjárás a Mátrában és először Galyatetőt, majd a mai nap a Kékestetőt is beborította a hótakaró. Galyatetőn már jó pár napja havas táj köszönti a kirándulni- és pihenni vágyókat. Ahogy korábbi nagy Mátra és Bükk anyagunkban is írtuk, ezen a vidéken minden évszakban találni megfelelő elfoglaltságot. Havazás idején pedig hozzájöhet még a fényképezés is.

Az időjárás jelentések szerint a mai nap meghozta a telet, és bár a szakemberek szerint a síkvidéken még nem várható maradandó hótakaró, Galyatető és a Kékestető jó példák arra, hogy a magasabban fekvő tájakat már fedheti hó; nem is csak pár centi.

A legutóbbi hírek a Kékestetőn a hóréteg vastagsága már több helyen elérte az 5 centimétert a levegő hőmérséklete pedig -4 Celsius fok körül mozog. A további előrejelzések szerint a hét következő felében napos lesz az idő, de akár -15 Celsius fok is várható a csúcson. A december 2–án megrendezett Advent a Kékesen rendezvényre már szánkóval is lehet majd érkezni - olvasható a Kékestető facebook oldalán.