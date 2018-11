Kézműves- és ökoturisztikai központ nyílhat Tatán

A beruházás részeként kézműves- és ökoturisztikai központtá alakítják az 1790-ben épült Kőfaragó-házat, a Kálvária-domb területén interaktív játszó- és pihenőhelyet hoznak létre, a Golgota-szoborcsoportot pedig, melyet Schweiger Antal 1770 körül alkotott, restaurálják. A söréttorony díszkivilágítást kap, belsejében építészeti kiállítást rendeznek be - írta a Turizmus.com

A felújítás után újra látogatható lesz a Fellner Jakab-kilátóként is ismert épület, amely Magyarország két söréttornyának egyike. (2015-ben még kulcsos-kilátóként látogatható volt, egy csekély összegű belépő fejében, de a belső lépcsősor állapota nem volt bíztató) Az 1939-ben emelt sörétöntő torony 40 méter magas, tetejére pedig közel 200 lépcsőfok vezet, de a látvány három éve és most is megéri a fáradozást.

A projekt második ütemében, várhatóan januárban megkezdődik a Kőfaragó-ház felújítása is. A házban bemutatják majd a tatai fazekasság hagyományait, valamint kézműves sörfőzdét és gyümölcsaszalót alakítanak ki. Létrehoznak továbbá egy fazekasműhelyt és egy kisebb vendéglátóhelyet.

A Kőfaragó-ház 1790-ben épült, és a Fazekas utca 62. szám alatt található. Az épületben egykor az Eszterházyak kőfaragói laktak, ma romos állapotban van. Jellegzetessége a tardosi vörös mészkőből készült lábazat, ablakkeretek és kőpárkányok.