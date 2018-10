A pécsi havihegyi mandulafa lett az Év Fája

A július óta tartó online szavazás végén, több mint ezer szavazattal előzte meg a második helyen állót a pécsi mandulafa az Év Fája versenyen, melyet 2010 óta szervez meg az Ökotárs Alapítvány. Az Év Fája címet idén a pécsi havi-hegyi mandulafa nyerte el, 4779 szavazattal. A Hős Fa címet a Római-parti fák, az Országos Erdészeti Egyesület különdíját pedig egy óriási tölgyfa, a szebényi nagy fa kapta - olvasható az Ökotárs Alapítvány versenynek dedikált weboldalán.

Az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versennyel a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet. A versenybe bármely közösség nevezhetett egy számára kedves fát vagy facsoportot, amelynek érdekes története van. Idén 35 jelölt indult a versenyen, melyek közül a szakmai zsűri választotta ki a 12 döntőst. Ezek közül a közönség online szavazással választotta meg kedvencét július 9. és október 8. között. Az Év Fája, a Hős Fa és az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasa mellett idén is minden döntőbe jutott fa oklevelet kapott a díjkiosztón. A fákra összesen 16 423 szavazat érkezett az online szavazás keretében.

Az idei hazai verseny döntősei, helyezési sorrendben: 1. A pécsi havi-hegyi mandulafa (Baranya megye) 4779 szavazat

2. Fák a Rómain (Budapest, III. kerület) 3719 szavazat

3. A falu fája Ceglédbercelen (Pest megye) 2858 szavazat

4. A kimlei hárs (Győr-Moson-Sopron megye) 1254 szavazat

5. A zalai dombokat vigyázó pacsai Öreg Hárs (Zala megye) 1124 szavazat

6. A szebényi Nagy Fa (Baranya megye) 643 szavazat

7. A Nagykovácsi templomkert odvas hársfája (Pest megye) 581 szavazat

8. A tudás fája Kamuton (Békés megye) 564 szavazat

9. A zuglói "mezős" fák (Budapest, XIV. kerület) 504 szavazat

10. Az égigérő gerlai vackor Békéscsabán (Békés megye) 230 szavazat

11. Mesebeli galagonya a pogányi Zsályaligetben (Baranya megye) 97 szavazat

12. A Mária utcai mesefa (Budapest, XVI. kerület) 70 szavazat

A győztes pécsi mandula egy csavarodott törzsű, több mint 100 éves fa, ami a Havi-hegy csúcsán álló, pécsi Havas Boldogasszony-templomnál fogadja az érkezőket. A Hős Fa címet kiérdemlő Római-parti fák az ember és természet harmonikus együttélésének jelképei, melyek sorsa veszélybe került a hullámtérre tervezett gát miatt.

Az Év Fája egy speciális kezelésre feljogosító utalványt kapott, a Hős Fa jutalma egy állapotfelmérő szakmai vizsgálat és kezelési javaslat. Az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasa az OEE ajándékcsomagját kapta. A Kenderkóc webáruháztól a döntősök többek közt madárodúkat és etetőket kaptak ajándékba.

Amikor júliusban kiderült, hogy az Év Fája verseny döntőjébe a hat méter magas pécsi havihegyi mandulafa is bekerült, nagy összefogás indult el Pécsett, hogy ez a fa legyen a győztes. A Pecsma.hu arról ír, hogy sokan buzdították ismerőseiket, barátaikat a voksolásra, még a pécsi kisiskolásokat is dalra fakasztotta a matuzsálem:

A 2018-as magyarországi győztes pécsi mandula a 2019-es európai versenyben is indul, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. A nemzetközi versenyen már többször is ért el magyar jelölt fa második helyezést, sőt, háromszor első helyet is. Tavaly Zengővárkony hős szelídgesztenyéje a negyedik helyen végzett 13 ország fái között.