Egyre többen választják külföld helyett a belföldi kirándulásokat

A tavalyi rekordokhoz képest is stabilan növekszik a turizmus, augusztusban is folytatódtak a pozitív tendenciák, így például több a vendég és ezzel párhuzamosan nőnek a bevételek is – írja az MTI.

A tegnap közzétett statisztikai adatok szerint augusztusban a külföldi vendégek száma 2,7 százalékkal emelkedett, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma viszont érdekes módon 0,2 százalékkal csökkent. A belföldi vendégek száma 5,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a vendégéjszakák száma pedig 5,7 százalékkal nőtt. A kereskedelmi szálláshelyeken mintegy 4,5 millió vendégéjszakát töltöttek a vendégek, azaz közel 3 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

Az MTI híre szerint az augusztusi növekedés motorja a belföldi turizmus volt, ami arra utal, hogy a magyarok egyre szívesebben utaznak itthon, a magyar családok anyagi mozgástere pedig bővül. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint a szállodák augusztusi teljesítményét alapvetően a budapesti szállodapiac kiemelkedő teljesítménye határozta meg, ahol a vendégéjszakák kicsivel több mint 6 százalékkal nőttek. Kitértek arra is, hogy az alacsony vízállás miatt sok szállodahajó nem jutott el Budapestre, így egyes a fővárosba tartó külföldi csoportok például Kecskeméten találtak szabad szállodai kapacitást.

Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi szállodák első 8 havi teljesítménye jónak bizonyult a régióban. Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország mezőnyében - Magyarországon a szállodák egy kiadható szobára jutó átlagos szobaárbevétele 63 euró volt, amivel második helyet ért el. Ausztriában 73,6 euró volt, a harmadik Csehországban pedig 59,4 euró.